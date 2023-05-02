Đúng 3 ngày 3, 4 và 5/5: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 22:32

Trong thời điểm này, có 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng.

 

Tuổi Sửu

Các bạn thuộc con giáp Sửu là những người thông minh, có năng lực, linh hoạt, nhanh nhạy, năng động, hiểu biết, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, đặc biệt nhiệt tình, độc lập, vững vàng và tự tin và khoan dung, tốt bụng, chân thành.

Trong thời điểm này, vận may của con giáp Sửu đang tăng lên ổn định, dễ thu hút của cải và tài lộc. Vận may sẽ đến nhà Sửu liên tục, thần của cải bám gót giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc và hạnh phúc Đồng thời tương lai của Sửu nhất định sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống ngọt ngào.

Đúng 3 ngày 3, 4 và 5/5: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

Trong thời điểm này, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ. Lại được Thần Tài chiếu cố, tài chính rủng rỉnh, việc xây nhà lầu, sắm xe sang đối với người tuổi Ngọ chẳng khó gì.

Đúng 3 ngày 3, 4 và 5/5: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Theo tử vi, trong thời điểm này, người tuổi Thân hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình.

Đúng 3 ngày 3, 4 và 5/5: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Thân đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Thân sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày 3 và 4/5: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội

Tử vi 2 ngày 3 và 4/5: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội

Xin chúc mừng những con giáp may mắn dưới đây, trong thời điểm này bản mệnh sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng thuận lợi, giàu sang nằm trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 3/5 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 36 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 36 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 39 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 40 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 45 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 15 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết