Tử vi con giáp ngày 3/5/2023: 3 tuổi ăn lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 00:44

Theo tử vi con giáp tháng 5, những con giáp sau vận trình tài lộc dẫn lối, hanh thông đến bất ngờ.

Tuổi Sửu 

Sửu chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn nên có tiếng nói trong công việc, nhất là những bạn làm quản lý nhà hàng, chủ kinh doanh, y dược, nghệ thuật. Tuy nhiên dù giỏi đến mấy thì Sửu cũng nên khiêm tốn, không nên khoe khoang quá mức. 

Đường tình đi lên như diều gặp gió nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Các bạn trẻ hay nhận được những lời khen ngợi từ người lớn tuổi vì khéo cư xử. Những mối quan hệ làm ăn đang trên đà tiến triển tốt đẹp. 

Nhờ Thổ sinh Kim nên Sửu kiếm ra tiền trong ngày này. Bạn năng nổ, chịu khó, chẳng chê tiền bao giờ nên có việc gì cũng làm. Năng nhặt thì chặt bị, siêng năng như Sửu mới có của ăn của để.

Tử vi con giáp ngày 3/5/2023: 3 tuổi ăn lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 3/5/2023 hôm nay, công việc chính của Dần sẽ suôn sẻ. Tâm tính cần cù, tiết kiệm, chắc chắn nên không ai chê trách được bản mệnh khi bản mệnh được tăng lương. Cuối ngày có thời gian dành cho những việc riêng vì việc chính đã được dọn dẹp xong xuôi.

Thu nhập trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính hoặc sản nghiệp mà gia đình để lại. Nếu thông minh và nhanh nhẹn thì ngày càng phát tài phát lộc, có vốn làm ăn rồi chỉ cần bản mệnh chịu khó nữa thôi.

Vận trình tình cảm không mấy êm đẹp. Con giáp này hay suy nghĩ linh tinh khiến nửa kia mệt mỏi. Ngoài ra bản mệnh còn có tính hay lo, làm quá mọi chuyện lên khiến cả nhà sốt ruột theo.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Tử vi con giáp ngày 3/5/2023: 3 tuổi ăn lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi vui hôm nay ngày 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chọn lối làm việc khép kín, hạn chế tiếp xúc nhiều người. 

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất may mắn, vì bạn chọn nơi làm việc khép kín, hạn chế tiếp xúc với đối tác nhưng vẫn tạo ra thu nhập cao. 

Tình duyên: Người tuổi Tuất còn tự ti, chưa thổ lộ cảm xúc thật của bản thân với đối phương.  

Tài lộc: Thu nhập ổn định, từng bước có nhiều tài lộc.

Sức khỏe: Nên thư giãn, ra ngoài nhiều hơn giúp tinh thần thoải mái.

Tử vi con giáp ngày 3/5/2023: 3 tuổi ăn lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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