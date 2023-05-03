Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 3/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 00:49

Theo tử vi con giáp, những tuổi sau cần cẩn thận về các mối quan hệ trong cuộc sống, đề phòng tai ương.

Tuổi Dần 

Nay có Chính Tài nâng đỡ nên công việc chính của Dần sẽ suôn sẻ. Tâm tính cần cù, tiết kiệm, chắc chắn nên không ai chê trách được bạn khi bạn được tăng lương. Cuối ngày có thời gian dành cho những việc riêng vì việc chính đã được dọn dẹp xong xuôi. 

Tuy nhiên vì Mộc khắc Kim nên tình cảm không mấy êm đẹp. Con giáp này hay suy nghĩ linh tinh khiến nửa kia mệt mỏi. Ngoài ra bạn còn có tính hay lo, làm quá mọi chuyện lên khiến cả nhà sốt ruột theo. 

Thu nhập trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính hoặc sản nghiệp mà gia đình để lại. Nếu thông minh và nhanh nhẹn thì ngày càng phát tài phát lộc, có vốn làm ăn rồi chỉ cần bạn chịu khó nữa thôi.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 3/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 3/5/2023 hôm nay, tuổi Mão thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên dù công việc hiện tại có thuận lợi đến đâu thì con giáp này cũng cần phải tránh những trò đỏ đen như đánh bạc, lô đề kẻo sạt nghiệp.

Tình cảm cũng lắm rắc rối, khổ sở. Vợ chồng hay cãi nhau vì hiểu lầm hoặc không thỏa thuận được chuyện đi lại, tiền nong. Người đang yêu thì nên cẩn thận một chút kẻo hết lòng nhưng lại bị người ta đối xử tệ bạc.

Thêm vào đó, thời điểm này tuổi Mão được cảnh báo không nên tiếc tiền cho sức khỏe. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi kiểm tra sức khỏe để được bác sĩ thăm khám, để lâu dài lại tốn đống tiền chạy chữa.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 3/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu quên trước quên sau, không tập trung vào một công việc cụ thể.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên, thường xuyên quên trước nhớ sau.

Tình duyên: Tình cảm đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn có nhiều quan điểm bất đồng trong lối sống sinh hoạt. 

Tài lộc: Làm ra ít tiền, không quản lí được tiền nên chi tiêu thường xuyên thâm hụt.

Sức khỏe: Về đêm thường đau nửa đầu, nên kiểm tra ngay. 

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 3/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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