Đúng 13h06 ngày 13/6: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố chẳng cần tài giỏi hơn người vẫn giàu nứt vách, tình duyên tốt, tiền bạc đầy két, tiêu xài thả ga, đầu tháng 7/2023 viên mãn

Tuổi Mùi cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác dù bản thân có nhiều kinh nghiệm đến thế nào đi nữa. Con giáp này không nên gạt phắt lời người khác nói hoặc từ chối sự trợ giúp của mọi người bằng thái độ kiêu ngạo. Vận tài chỉ có chút ít khởi sắc vào đầu tuần đối với những người làm nghề tự do. Với người kinh doanh, dường như bản mệnh đang đi vào lối mòn nên không gây ấn tượng với khách hàng. Con giáp này cần tìm ra cách giải quyết cho tình trạng này.

Trên phương diện tình cảm, sao chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lựa chọn những người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Với người đã lập gia đình, dường như vợ chồng bản mệnh đang đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch. Mỗi người giữ một quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai nên quan hệ ngày một căng thẳng. Thậm chí, một trong hai người có ý định tìm niềm vui bên ngoài.

Dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có thể gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đắc lực trong ngày hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều gợi ý hữu ích giúp bạn thực hiện công việc được thuận lợi. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận ra được điểm mạnh của mình để đầu tư đúng hướng, nhờ thế mà bạn không mất quá nhiều công sức vẫn có thể thu được một khoản bộn tiền, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Thổ sinh Kim, sự vui vẻ và lạc quan chính là điều mà mọi người yêu thích ở bạn. Hãy phát huy điểm mạnh của mình, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, nhanh chóng tìm được người phù hợp.

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Tuổi thân

Người tuổi Thân có thể nhận được lời bày tỏ từ một ai đó. Dù bất ngờ nhưng nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì đừng vội từ chối. Hãy cho đôi bên cơ hội để thử trò chuyện với nhau. Với người đã có đôi có cặp, hai người đã rút ra được bài học từ trong quá khứ nên lúc nào cũng cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau, từ đó, tần suất những cuộc cãi vã đã giảm hẳn. Cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Kiếp Tài cản trở, tiếc rằng con đường sự nghiệp của bạn lại không quá bằng phẳng. Có lẽ bạn cần cởi mở hơn nữa trong giao tiếp với mọi người, gặp khó khăn thì chủ động nhờ sự giúp đỡ, chớ nên cố gắng làm mọi việc một mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm