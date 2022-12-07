Đúng 12h ngày 7/12: Bồ Tát che chở, Tổ Tiên phù trợ, 3 tuổi bứt tốc làm giàu, ăn nên làm ra, toàn gia đón lộc, vàng bạc phủ phê

Những khó khăn, thử thách tình cảm đối với con giáp tuổi Tý cuối cùng cũng đã qua đi, trả lại cho bạn những ngày vui, hạnh phúc như ý. Hai người rất đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai.

Vào đúng 12h ngày 7/12 tạo thêm nhiều cơ hội để bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Bên cạnh đó, bạn sẽ có thể đóng vai trò làm cầu nối với những người thân yêu của mình. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự bất đồng nào trong vòng tròn quan hệ thì đừng ngần ngại trở thành người hòa giải nhé!

Bách Việt vun xới cho tình cảm của bản mệnh, có khả năng cao là gặp lại người yêu cũ. Người đã có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn, may mắn là được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên nên càng khiến các bạn tự tin hơn.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Vào đúng 12h ngày 7/12, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 12h ngày 7/12 , tuổi Sửu có chuyện tình cảm êm đềm trong ngày này. Đây là thời điểm các bạn dành thời gian ở cạnh và quan tâm tới người bạn yêu. Chắc chắn các bạn sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa.

Với những bạn chưa có tình yêu, vào đúng 12h ngày 7/12 có thể chưa phải là thời điểm chuyện tình cảm của các bạn có diễn biến mới.

Ảnh hưởng của Tam Hợp Sửu Tỵ giúp cho vận trình của tuổi Sửu trong ngày mới khá hài hòa, ổn định. Những việc bạn phải thực hiện đều nằm trong kế hoạch đã có và tuổi Sửu cũng không phải đối mặt với các khó khăn phát sinh trong ngày.

Tuy vậy, để đạt được thành quả cao trong công việc thì tuổi Sửu vẫn cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn.

Túi tiền của người tuổi Sửu ở thời điểm này không bị ảnh hưởng xấu. Các nguồn thu từ công việc vẫn đều đặn đến với tuổi Sửu. Tuy vậy, các bạn cần kiểm soát chi tiêu của bản thân để có ngân sách cho các công việc quan trọng hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.