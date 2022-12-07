10 ngày tới vàng rơi vào người: 3 con giáp có Thần Tài mở lối, bước chân ra cửa là lộc tới ào ào, làm ăn lên đời, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 05:30

Tử vi dự báo 10 ngày tới sẽ có may mắn đến với 3 con giáp sau đây, sự nghiệp tăng tiến vù vù, làm gì cũng thuận lợi gấp đôi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khẳng khái, mạnh mẽ, không sợ khó sợ khổ luôn muốn khám phá, tìm hiểu những cái mới lạ.

10 ngày tới vàng rơi vào người: 3 con giáp có Thần Tài mở lối, bước chân ra cửa là lộc tới ào ào, làm ăn lên đời, giàu sang vô đối - Ảnh 1

10 ngày tới, khi vận đen được hóa giải, kho kim tiền rộng mở, thì con giáp này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm các khoản tích lũy, làm dày thêm ví tiền của bản thân. Bên cạnh đó, với năng lực vượt trội thì việc thăng cấp trong công việc là điều sẽ nhanh chóng xảy ra.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

10 ngày tới vàng rơi vào người: 3 con giáp có Thần Tài mở lối, bước chân ra cửa là lộc tới ào ào, làm ăn lên đời, giàu sang vô đối - Ảnh 2

Trong 10 ngày tới, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp, là người chính trực, rất thông minh, tự do bay nhảy theo ý mình. Nhọ chẳng bao giờ khiến mình bị lệ thuộc vào bất cứ ai, đặc biệt là cường quyền lại càng không thể bắt nạt con giáp này. 

Trong 10 ngày tới đây, Tỷ Kiên theo sát mà tuổi Ngọ lại càng có phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc và tiền bạc.

10 ngày tới vàng rơi vào người: 3 con giáp có Thần Tài mở lối, bước chân ra cửa là lộc tới ào ào, làm ăn lên đời, giàu sang vô đối - Ảnh 3

Bạn đưa ra quyết định nhanh chóng, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực chất bản mệnh đã nắm trong tay sự việc này rồi, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. 

Thời gian này nếu tham gia các dự án kí kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn dù lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng giành được ưu thế. Bằng khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất am hiểu thị trường lĩnh vực kinh doanh mà đạt được mức lợi nhuận cao nhất. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những con giáp này sẽ có may mắn nhiều vô kể, tài lộc tăng cao ngút ngàn vào rằm tháng 11 âm lịch này.

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