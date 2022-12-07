Đón rằm tháng 11 âm lịch vận đỏ như son: Thần Tài chấm số, 3 con giáp tắm biển lộc vàng, làm ăn đại lộc, cát lợi tin lành phủ quanh nhà

Tuổi Thân vào rằm tháng 11 âm lịch vận trình thuận lợi hơn hẳn khi có Lục Hợp che chở. Nhờ thế, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, không màng tới hậu quả.

Chuyện tình cảm lại có nhiều điều khiến bạn không hài lòng. Nửa kia không hiểu và thông cảm cho công việc của Thân, đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình trong khi bạn thấy đối phương cư xử thật vô lý.

Có thể thấy rõ mọi kế hoạch của tuổi Thân vào rằm tháng 11 âm lịch diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, điềm đạm, khá được lòng người. Họ không lạc lối trên con đường phát triển, luôn rất khiêm tốn, trốn tránh phiền phức, tránh xa ảnh hưởng của kẻ xấu.

Vào rằm tháng 11 âm lịch là một khoảng thời gian tốt đối với con giáp tuổi Mùi. Kể từ đầu tháng này, tiến độ phát triển của họ nhanh hơn. Vì tâm lý tương đối bình thản, yên ổn nên họ làm việc hiệu quả, tránh xa khó khăn, rắc rối.

Những người này sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong thời gian này. Từ một người “thấp cổ bé họng” ở công ty. họ phát huy được hết tài năng của mình, thành công nổi trội và ngày càng chứng tỏ “tầm vóc” không nhỏ của mình trong công việc.

Tuổi Hợi

Vào rằm tháng 11 âm lịch h, tuổi Hợi tràn đầy may mắn, vì thế bạn muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Trong sự nghiệp, người tuổi Hợi được quý nhân xuất hiện trong thời điểm này có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước.

Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình, bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.