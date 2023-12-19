Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp vượng khí tràn trề, tài lộc dồi dào, đụng đâu cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 22:33

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp sau vận trình ngày càng thịnh vượng, gặp vô số điều may mắn, đại phú đại quý vào cuối tháng.

Tuổi Dần 

Nếu muốn thời gian này mọi thứ thuận lợi thì bạn phải là chính mình, đừng để người khác chi phối bản thân. Nếu như có ai đó đưa ra lời khuyên, bạn hãy tham khảo nghiêm túc, dùng lý trí của mình để nhận định chính xác hơn. Sau đó, các bạn mới đưa ra quyết định để không dẫn đến bất cứ một sai lầm nào hết nhé.

Tuổi Dần có thể yên tâm về tình hình tài chính, không có nhiều sự kiện đặc biệt khiến bạn phải chi tiêu nhiều. Tinh thần lạc quan và sự nỗ lực hết mình trong công việc giúp bạn điều chỉnh tài chính một cách khá tốt. Tuy nhiên, hãy tránh thái độ kiêu ngạo khi tình hình thuận lợi để không ảnh hưởng đến vận tài lộc của bạn.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp vượng khí tràn trề, tài lộc dồi dào, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp vượng khí tràn trề, tài lộc dồi dào, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Kể từ thời gian này, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, làm gì cũng suôn sẻ. Vận trình của con giáp này càng rực rỡ, thăng hoa bao nhiêu thì sự nghiệp của Mùi cũng sẽ phát triển, đỏ vận bấy nhiêu. Mệnh Mùi có được vía thần tài, nên công việc rất thuận lợi, dễ dàng.

Những người tuổi Mùi làm công ăn lương, dù đang gặp những hạn chế trong công việc nhưng chắc rằng sẽ bùng nổ về sau, thăng tiến vượt bậc theo từng tháng. Con giáp này sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình hoạt động, từ đó học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự thành công vượt bậc trong tương lai.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp vượng khí tràn trề, tài lộc dồi dào, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, dồi dào phúc lộc, tài chính vững vàng, giàu to nhất vùng

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Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp sau thịnh vượng vây quanh, vận đỏ như son, nằm không cũng hứng lộc tiền tài.

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