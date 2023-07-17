Đúng 10 ngày tới, trúng khoản độc đắc khổng lồ, 3 con giáp giàu có kếch xù, tương lai làm đại gia, phất lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 19:42

Đúng 10 ngày tới, vận may gọi tên 3 con giáp, cuộc sống suôn sẻ, cuộc đời đầy tin vui, tiền tình đỏ thắm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất can đảm, cẩn thận, đặc biệt kiên trì trong mọi việc. Họ có thể ổn định tâm tính, không nóng nảy, bộp chộp nên tránh được nhiều sai sót trong công việc cũng như cuộc sống.

Con giáp này dám dấn thân, sẵn sàng khám phá những ẩn số trong cuộc sống. Họ luôn nhiệt tình và có thái độ sống tích cực đáng ngưỡng mộ.

Đúng 10 ngày tới, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ phát đạt hơn, cuộc sống suôn sẻ hơn, hiệu suất tăng cao, tầm nhìn rộng mở, có khả năng thăng chức.

Đúng 10 ngày tới, trúng khoản độc đắc khổng lồ, 3 con giáp giàu có kếch xù, tương lai làm đại gia, phất lên không ngừng - Ảnh 1

Đúng 10 ngày tới, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ phát đạt hơn, cuộc sống suôn sẻ hơn, hiệu suất tăng cao, tầm nhìn rộng mở, có khả năng thăng chức. Ảnh minh họa: Internet

Những người này cũng luôn biết trân trọng bạn bè xung quanh, sống tích cực, tự tin và luôn tỏa sáng trong mọi nơi, mọi tình huống.

Năm 2023, con giáp tuổi Tuất có thể trở thành những người chiến thắng thực sự trong cuộc sống. Họ có nhiều quý nhân phù trợ, sự nghiệp thành công và cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên thú vị, bận rộn hơn rất nhiều.

 Tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà thường là người có tầm nhìn xa trông rộng, tương lai tốt đẹp, cuộc sống cũng tương đối viên mãn. Tháng 7 năm nay, từ công việc đến cuộc sống của họ đều rất suôn sẻ, viên mãn. Đúng 10 ngày tới, người tuổi Dậu thậm chí còn phát triển mạnh mẽ và ổn định hơn. Từ tài lộc, công việc đến các mối quan hệ, mọi sự đều rất tốt đẹp.

Đúng 10 ngày tới, trúng khoản độc đắc khổng lồ, 3 con giáp giàu có kếch xù, tương lai làm đại gia, phất lên không ngừng - Ảnh 2
Thời gian này, con đường tài lộc, công danh của người tuổi Dậu cũng rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con đường tài lộc, công danh của người tuổi Dậu cũng rộng mở. Cuộc sống của họ trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn. Người tuổi Dậu đều có thể có một khởi đầu thuận lợi vào thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh và tiếp thu vấn đề cực nhanh. Họ sống tình cảm và không ngại thể hiện điều đó với những người xung quanh. Thời niên thiếu, con giáp này được bạn bè và thầy cô yêu quý bởi năng lực học tập vượt trội, nói 1 hiểu 10.

Bước vào giai đoạn tự lập kiếm tiền, họ được quý nhân phù trợ nên tìm được công việc đúng sở trường với mức thu nhập khá cao. Không chỉ dư dả trang trải cuộc sống cá nhân, họ còn phụ giúp gia đình việc chi tiêu trong nhà.  

Đúng 10 ngày tới cũng là lúc tài vận của người tuổi Tỵ lên hương. Con giáp này có khả năng được một công ty danh tiếng nước ngoài chiêu mộ với mức lương hậu hĩnh. Ngoài ra, công việc phụ của họ cũng bước vào giai đoạn cực thịnh, thu về khoảng doanh thu khổng lồ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài rót khố lương thực (tử vi ngày 19/7/2023), 3 con giáp vừa may mắn vừa hốt tài lộc, tương lai tươi sáng, giàu có không ngừng

Thần Tài rót khố lương thực (tử vi ngày 19/7/2023), 3 con giáp vừa may mắn vừa hốt tài lộc, tương lai tươi sáng, giàu có không ngừng

Tử vi ngày 19/7/2023, 3 con giáp thăng tiến không ngừng, tài vận nở hoa không ngừng, tương lai giàu to.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son