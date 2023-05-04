Đúng 10 ngày đầu tháng 5, các con giáp này như cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 23:41

Chúc mừng top 3 con giáp may mắn tháng 5 này cuộc đời của các bạn sẽ bước sang trang mới, hết xui xẻo rồi nhé.

Tuổi Tý 

Đúng 10 ngày đầu tháng 5, các con giáp này như cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục trợ lực nên tuổi này lộc lá đầy mình. Năm hết Tết đến đầu năm mới bạn nhận được phong bao lì xì từ người thân cùng câu chúc ấm áp. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay. 

Tuổi này như chuột sa chĩnh gạo, sau tiếng pháo giao thừa là tiếng vỗ tay ăn mừng của bạn cùng gia đình. Dù năm qua bạn không quá bứt phá nhưng cũng may mắn hơn bao người, thân thể vẫn vẹn nguyên, vẫn có tiền ăn Tết thoải mái.

Đầu năm những ai phải đi làm tăng ca Tết cũng nhận được lì xì từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, lương nhân lên gấp mấy lần ngày thường, sự chăm chỉ của bạn chưa bao giờ là thừa, nỗ lực của Tý luôn được trời Đất chứng giám.

Bạn có thể chọn mặc quần áo màu vàng và xanh lam, hoặc áo vàng kết hợp với quần hoặc váy xanh lam, vừa linh hoạt lại thời trang, tổng thể vừa tươi tắn vừa ấm áp. 

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo rằng đây là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Tỵ. Con giáp này luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tốt. Chỉ cần bản mệnh nhiệt tình, nỗ lực, phấn đấu hết mình thì chắc chắn nhận được thành quả xứng đáng.

Thời điểm này, tuổi Tỵ có cát tinh phù trợ nên có cơ hội bộc lộ hết tài hoa, năng lực của bản thân. Do được quý nhân nâng đỡ nên bản mệnh không cần phải lo lắng gì.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ cũng được duy trì ổn định. Đây là một trong những tiền đề để bản mệnh có thể phát triển mạnh mẽ hơn ở thời gian sau này.

Tuổi Mão

Đúng 10 ngày đầu tháng 5, các con giáp này như cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão sinh ra đã có tính cách rất lý trí và tinh tế, kiên nhẫn và tự tin. Họ luôn cân nhắc đến mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống cũng như trong công việc. Người cầm tinh con Mèo có khả năng nhanh nhạy nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống. Những người này thường có tính bền bỉ, có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp.

Người tuổi Mão rất nhạy cảm và ít nói, họ cũng tràn đầy lạc quan. Người cầm tinh con Mèo có tính cách tốt và cuộc sống của họ rất viên mãn. Trong năm nay họ có tiến bộ vượt bộ vượt bậc bởi năm ngoái họ đã trải qua một số chuyện, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chú ý đến tiểu tiết.

Người tuổi Mão có rất nhiều cơ hội, thoát khỏi cảnh khó khăn, có thể nhìn rõ cơ hội, thúc đẩy sự phát triển của bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc sống gia đình của họ sẽ đặc biệt thú vị và viên mãn, nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra, thực lực kinh tế được cải thiện, mọi vấn đề trong cuộc sống cũng trở nên đơn giản hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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