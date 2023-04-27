Đúng 2 tuần tới: 3 con giáp này có căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 23:07

Vận khí của các con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh đều thuận lợi.

Tuổi Sửu 

Đúng 2 tuần tới: 3 con giáp này có căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu giúp đường tình duyên cũng như làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Từ giờ đến nghỉ lễ, nếu biết bắt kịp cơ hội thì tài lộc ùn ùn kéo đến, đi đúng đường thì hiệu quả công việc của bạn sẽ tăng vùn vụt, thu nhập ngày càng dồi dào.

 

Đặc biệt, nếu giữ được tinh thần cần cù, năng nổ, chú tâm hơn nữa vào công việc thì nhất định bạn sẽ thành công và có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

 

Khả năng cao dịp lễ này những bạn làm từ xa hoặc những bạn làm cho các doanh nghiệp tư nhân sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

 

Người kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ăn uống và du lịch, làm đẹp sẽ thu về tay nhiều khoản tiền bất ngờ từ khách hàng nếu như biết chiều khách, khéo ăn khéo nói còn "tóm" được khách xịn xò.

 

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 12/3/2023 hôm nay, tuổi Tý tài lộc khởi vượng, thu nhập tăng vọt. Nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư ngắn hạn, kinh doanh bên lề. Con giáp này có thể tính toán và điều chỉnh lại để nguồn thu chính và phụ đều được đảm bảo.

Công việc ở thời điểm này cũng khá thuận lợi. Mọi việc suôn sẻ giúp tuổi Tý như được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Bên cạnh đó, bản mệnh vẫn cần tới sự chỉ dẫn của cấp trên để rút ngắn con đường tới thành công nên hãy học hỏi khi có thể.

Đường tình duyên gặp phải nhiều trở ngại. Người độc thân loay hoay với việc tìm cho mình người phù hợp. Tuổi Tý mong chờ rất nhiều vào tình yêu và hôn nhân nên càng dễ thất vọng khi thực tế không giống như những gì mình tưởng tượng.

Tuổi Tuất

Đúng 2 tuần tới: 3 con giáp này có căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế. Người tuổi này có năng lực học tập và làm việc cao. Họ sẵn sàng học tập những điều mới mẻ và không ngừng thay đổi để phát triển.

Trong vòng 2 tuần tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát.

Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh.

Những người ốm đau, mắc bệnh cũng sớm bình phục. Con giáp này làm công ăn lương cũng sẽ giải quyết được khó khăn, trở ngại, đạt thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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