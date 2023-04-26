Chuột sa hũ nếp: Từ ngày mai 3 tuổi này như hổ mọc thêm cánh, công danh thăng tiến, chẳng lo thiếu tiền, sắm nhà mua xe rần rần

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 15:43

Đây là thời gian những con giáp tuổi này thực sự "thu tiền mỏi tay", cuộc sống ngày càng sung túc. Họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nâng đỡ trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Chuột sa hũ nếp: Từ ngày mai 3 tuổi này như hổ mọc thêm cánh, công danh thăng tiến, chẳng lo thiếu tiền, sắm nhà mua xe rần rần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu, trong thời gian trước vận khí giảm sút, làm gì cũng vấp váp, chậm chạp, dễ gặp chê trách. Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát. Tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn.

Không chỉ có vậy, tại nơi làm việc họ cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng.

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp dự báo vận tài lộc của tuổi Dần chuyển biến tích cực, đặc biệt nếu bản mệnh là người làm nghề tự do. Sự cố gắng của bản mệnh suốt bấy lâu nay đã được trả công hậu hĩnh. 

Đây là thời gian những con giáp tuổi Dần thực sự "thu tiền mỏi tay", cuộc sống ngày càng sung túc. Họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nâng đỡ trong sự nghiệp. Nếu bạn đang thử việc có thể sẽ nhanh chóng đạt được vị trí chính thức trong công ty. Sự nghiệp, túi tiền từ đây ngày càng gặp nhiều may mắn.

Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô làm ăn, hợp tác. Hãy tin tưởng và điểm mạnh của bản thân chứ đừng vội hài lòng và cho phép bản thân ở mãi trong khu vực quen thuộc, thoải mái. Tài năng của bản mệnh còn có thể giúp bản mệnh vươn xa hơn nữa.

Tuổi Mão

Chuột sa hũ nếp: Từ ngày mai 3 tuổi này như hổ mọc thêm cánh, công danh thăng tiến, chẳng lo thiếu tiền, sắm nhà mua xe rần rần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão rất cởi mở với những ý tưởng mới, cho dù ý tưởng ấy có phần kì quặc đi nữa. Chính nhờ vậy, bạn tiếp thu được nhiều kiến thức và kĩ năng cần thiết, thậm chí tìm ra một định hướng phát triển mới trong công việc.

Với người làm ăn kinh doanh, việc kiếm tiền cũng tiến triển hanh thông hơn hẳn so với trước đây. Bản mệnh có thể trở thành người mở lối đi riêng, dẫn đầu xu hướng và nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, 3 tuổi này có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa họ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

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