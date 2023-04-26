Đầu tháng 5, các con giáp này dễ cá chép hóa Rồng, kiếm được bộn tiền, sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 15:37

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, 3 tuổi này có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa họ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Ngọ 

Đầu tháng 5, các con giáp này dễ cá chép hóa Rồng, kiếm được bộn tiền, sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Ngọ với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Ngọ phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tháng 4 dương là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì trong tháng 5, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại.

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Ngọ có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Ngọ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Thân 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết, tuổi Thân hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch sẵn. Con giáp này vốn là người có tài, vì thế chẳng việc gì lại phải chùn bước trước khó khăn. Hãy nghĩ rằng khó khăn là điều buộc phải chinh phục nếu muốn vươn lên.

Người làm kinh tế có thể thử nghiệm những kế hoạch mới. Kết quả có thể là thành công hoặc thất bại, song điều quan trọng hơn cả là bản mệnh sẽ nhận được những bài học kinh nghiệm quý giá, góp ích nhiều cho sự phát triển tương lai.

Tuổi Sửu

Đầu tháng 5, các con giáp này dễ cá chép hóa Rồng, kiếm được bộn tiền, sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, Chính Quan báo hiệu Sửu có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu, mở ra những kết nối mới trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Sửu cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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