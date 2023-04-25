Đúng 17 ngày nữa, các con giáp sau thoát nghèo ngoạn mục, tiền tăng phi mã, vận trình lên hương may mắn hơn bao giờ hết

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Cả năm nay, người tuổi Hợi có ảnh hưởng từ những tác động tích cực của cục diện Tam Hợp, nhờ vậy mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Khi họ thể hiện rõ sự quyết tâm và chăm chỉ qua từng hành động, mọi thứ sẽ thuận lợi không ngờ.‏

‏Bản tính con giáp này thường có tính cách cởi mở và thật thà, dễ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thiện cảm. Nhờ vậy, các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp họ bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ.

Thời điểm này, họ có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Đương nhiên, quá trình khởi đầu không tránh khỏi một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, họ sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng.‏

‏Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Dù là người kinh doanh, đầu tư hay làm công ăn lương đều có thể gặt hái những thành tựu đáng nể, quy mô thu nhập ngày càng mở rộng, có những đường hướng phát triển phù hợp. ‏

‏Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuy là năm tuổi nhưng vận khí của người tuổi Mão hưng phát, do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp thuận lợi, công việc của con giáp này phát triển nhanh chóng. Những người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao và đề bạt lên vị trí cao hơn, còn những người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được đối tác kinh doanh mới đầy tiềm năng.

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tài vận vượng phát nên người tuổi Mão có thêm rất nhiều khoản thu. Ngoài ra, do được quý nhân phù trợ nên đây là thời điểm con giáp này 'cầu tài được tài'.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.