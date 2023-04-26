Nam Tào chấm sổ: 3 con giáp 2 tuần tới rũ sạch vận xui, đón lộc giàu sang phú quý, vận trình vụt sáng bất ngờ

Người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng.

2 tuần tới, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng.

Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong vòng 2 tuần tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi. Bản mệnh không cần phải quá vất vả như mọi người xung quanh nhưng vẫn có thể rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu.

Thậm chí, một số người còn có thể phát tài dựa vào may mắn, có thể là trúng thưởng, cũng có thể là những khoản đầu tư nằm im trước bỗng sinh lợi nhuận. Tuy nhiên khi cầm tiền trong tay, bản mệnh nên có hướng sử dụng đúng đắn, chớ tiêu pha lãng phí.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Thiên Tài phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội phát tài bất ngờ. Khoản tiền đó có thể đến từ việc trúng thưởng, trúng số hoặc được người cho tiền, trả nợ. Hãy có cách sử dụng khoản tiền này đúng đắn và hợp lý.



Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một vài kế hoạch đầu tư hoặc giao dịch trong ngày hôm nay, hứa hẹn sẽ kiếm được không ít lợi nhuận cho chính bản thân mình. Đôi lúc, bạn cần dũng cảm để làm những điều mình cho là đúng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.