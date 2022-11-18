Tỷ kiên nhập mệnh, 3 con giáp cuối ngày mai (19/11/2022) ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo của cải hao mất, vận trình lao dốc, tình - tiền kém sắc

Tử vi hàng ngày thấy, Tỷ Kiên đem tới những ảnh hưởng không mấy tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ đó, nhưng bạn lại không được lòng mọi người xung quanh, thậm chí bạn còn tự cô lập bản thân.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ 7 này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Đừng sống mãi trong thế giới của riêng mình, bởi bạn không thể làm tất cả mọi việc trên đời này một mình được đâu. Hãy cởi mở với mọi người hơn để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng chung tay giải quyết khó khăn.

Đừng sống mãi trong thế giới của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn. Một vài vấn đề rắc rối phát sinh đột ngột dễ khiến con giáp này mất bình tĩnh và lòng tin vào khả năng bản thân. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, nếu có chuyện không hài lòng thì cần thẳng thắn góp ý.

Vận trình tài lộc gặp trở ngại. Mọi cơ hội kiếm tiền đều bị tiểu nhân cướp mất ngay trước mặt, bản mệnh nên giữ sự nghi ngờ và khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh.

Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy yên bình, thậm chí còn có dấu hiệu kẻ thứ ba chen chân. Nếu như bạn vẫn còn quý trọng mối quan hệ hiện tại thì nên nhanh chóng tìm cách hàn gắn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 7 ngày 19/11/2022 ngày mai, ảnh hưởng của hung tinh nên tuổi Hợi có vẻ như khá bốc đồng và thậm chí đưa ra những quyết định mà bản thân con giáp này cũng không thực sự hiểu rõ về chúng.

Đây cũng là ngày con giáp này và người yêu thương có thể nảy sinh những mâu thuẫn, dẫn đến bùng nổ cảm xúc. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ có những cảm nhận sâu sắc về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp được người mà con giáp này cảm thấy vô cùng ưng ý.

Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Tuổi Hợi vì không kiểm soát được tâm tình, cảm xúc của mình nên dễ nói lời làm tổn thương đối phương. Hãy học cách lắng nghe và quan tâm tới nửa kia hơn nếu không muốn mối quan hệ ngày càng đi xa.

Vận trình tình cảm không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo