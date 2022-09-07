Tuyệt đối không nên nhặt 4 thứ này ngoài đường kẻo rước họa vào thân, gia đình gặp xui xẻo, tai ương!

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 17:27

Những đồ vật dưới đây không rõ nguồn gốc, nên nếu nhìn thấy bạn cũng đừng mang về nhà kẻo gánh xui xẻo.

Thông thường khi đi trên đường, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ bên lề đường. Nhưng dù gia đình có tiền hay không thì bốn thứ này cũng không được nhặt, không phải là mê tín. Hãy xem nó là gì.

1. Nhặt tiền

Có người hỏi, có nhặt được tiền không? Thực ra, việc nhặt tiền theo phong tục không có gì kiêng kỵ, chỉ cần là một vài đồng tiền nhỏ, tiền tiêu vặt hay thứ gì đó, chủ nhân nói với bạn, hãy tự tin nhặt nó lên! Đó là món quà từ Thần Tài, đừng vội vứt bỏ! Nếu tiền mệnh giá lớn, bạn vẫn phải đợi chủ nhân, không được vênh mặt biến thành của mình, nếu không sẽ dễ gây họa.

Tuyệt đối không nên nhặt 4 thứ này ngoài đường kẻo rước họa vào thân, gia đình gặp xui xẻo, tai ương! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tượng phật không rõ nguồn gốc

Không nên đặt những bức tượng Phật một cách ngẫu hứng. Bản thân Phật tổ có linh khí, một khi vào nhà phải thành kính thờ cúng, nếu không sẽ gây tai họa cho gia chủ. Trước khi đặt tượng Phật trong nhà, bạn phải tìm hiểu nguồn gốc của nó và vị thần tương ứng. Giả sử không rõ nguồn gốc của Đức Phật thì không thể biết nó mang lại may mắn hay tai ương.

Tuyệt đối không nên nhặt 4 thứ này ngoài đường kẻo rước họa vào thân, gia đình gặp xui xẻo, tai ương! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Thức ăn dùng trong nghi lễ

Dù là hoa quả trong các ngôi chùa lớn hay đồ ăn ven đường, một số người mang về nhà ăn hoặc cho thú cưng ăn ở nhà với tâm lý không lãng phí thức ăn, đây là điều hoàn toàn không mong muốn. Chưa nói đến việc nguồn gốc thực phẩm có đảm bảo hay không, người ta cũng khó đánh giá được tác dụng của những loại thực phẩm bị bỏ rơi này. Một số người đặt đồ cúng bên đường cho mục đích tế lễ, và việc nhặt về ăn sẽ không thuận lợi.

Tuyệt đối không nên nhặt 4 thứ này ngoài đường kẻo rước họa vào thân, gia đình gặp xui xẻo, tai ương! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Đôi khi người ta nhặt một số quần áo đẹp ở nhiều nơi khác nhau, kể cả mua quần áo hàng thùng cũ và mang về nhà mặc. Không biết bạn có từng nghĩ những bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ này có thể là của những người đã qua đời, nhuộm màu xui xẻo sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người. Và ở góc độ vệ sinh, những bộ quần áo này dễ mang mầm bệnh không rõ nguồn gốc, gây hại cho sức khỏe con người.

Tuyệt đối không nên nhặt 4 thứ này ngoài đường kẻo rước họa vào thân, gia đình gặp xui xẻo, tai ương! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   # tâm linh tử vi Tâm linh phong thủy

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