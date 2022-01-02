Tương Phá vận mệnh, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp này ngày 2/1/2022 vận trình trắc trở, công danh đìu hiu, kẻ xấu mưu hại

Tâm linh - Tử vi 02/01/2022 01:50

Tử vi ngày 2/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này vận trình trắc trở, công danh đìu hiu, kẻ xấu mưu hại vì bị Tương Phá vận mệnh, Thiên Quan giáng họa.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 2/1/2022 cho thấy, có Tương Phá ở mệnh nên Ngọ làm gì cũng không thành, dễ hỏng việc. Bạn hay tự trách bản thân vụng về, yếu kém nhưng thực ra là do bạn chưa hết mình mà thôi. Ngọ là người có năng lực vì thế lắm kẻ ghét, lợi dụng sơ hở ném đá giấu tay nên hôm nay bạn chỉ nên nghỉ ngơi chứ đừng tham việc làm gì cho mệt người.

Mộc khắc Thổ nên không ủng hộ chuyện tuổi Ngọ đam mê kiếm tiền. Nếu bạn nghĩ cứ có nhiều tiền thì mới hạnh phúc thì có lẽ bạn đi chệch hướng rồi đó. Với bạn bây giờ, sức khỏe mới là thứ quan trọng mất chứ không phải cắm mặt kiếm tiền cả ngày nghỉ.

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Tương Phá ở mệnh nên Ngọ làm gì cũng không thành, dễ hỏng việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 2/1/2022 cho thấy, tuổi Tý gặp không ít sóng gió, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Điềm báo cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc kịp tiến độ.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội phản ứng gay gắt bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy rập của những kẻ xấu bụng. Đối phương luôn cố gây hấn chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu và gây bất lợi cho con giáp này.

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Người tuổi Tỵ hôm nay có thể sẽ gặp phải những chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân dày công hãm hại trong ngày Thiên Quan giáng họa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay có thể sẽ gặp phải những chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân dày công hãm hại trong ngày Thiên Quan giáng họa. Vận trình trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng khiến những chú Rắn hoang mang vô cùng. Nếu vẫn phải đi làm trong hôm nay, bản mệnh cần chú ý đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, ném đá giấu tay.

Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra. Trong ngày nghỉ mà bản mệnh vẫn phải đau đầu giải quyết không ít vấn đề rắc rối do có kẻ tiểu nhân ám toán. Lúc này bạn cần khéo léo xử sự để không tạo ra sơ hở cho đối phương nắm thóp nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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