Sức khỏe 12 con giáp ngày 2/1/2022: Tý chú ý đến gan, Thìn không nên quá lao lực

Về sức khỏe , tuổi Tý nên chú ý chăm sóc gan nhiều hơn nếu có những hiểu hiện thường hay giận, cáu gắt, đau đầu, mắt mờ, hai bên hốc sườn đầy trướng đôi khi có đau, cổ họng như có vật gì chẹn cứng, nuốt không xuống khạc không ra, thường thở dài không vui, ăn kém, mệt mỏi. Phụ nữ kinh nguyệt không đều, bụng dưới găng tức. Lưỡi hơi hồng, rêu lưỡi hơi đầy.

Tử vi tuổi Sửu dự báo mặt sức khỏe hôm nay bạn cần dưỡng phổi để có một ngày khỏe mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây hoặc rau quả có màu trắng như củ cải trắng, rau cải thảo, nấm trắng, nấm kim châm, củ sen, quả lê tươi, củ sắn, mía.... và nhiều loại rau củ quả khác.

Tử vi tuổi Sửu dự báo mặt sức khỏe hôm nay bạn cần dưỡng phổi để có một ngày khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu những người xung quanh thường cảm thấy không vui hay thất vọng về thái độ của bạn, cần xem xét đến việc bạn đang bị mất ngủ. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng, điều này đúng ở cả mọi lứa tuổi mà nhất là thanh thiếu niên.

Tuổi Mão

Các chứng trạng của chân răng phản ánh trạng thái hư, thực, hàn, nhiệt của vị và thận. Nói cách khác, đau răng là hiện tượng bệnh lý của tạng, phủ. Chú ý răng đau do nhiệt, khi ăn các thức ăn cay nóng thì triệu chứng đau tăng, thích thứ mát, chân răng sưng trướng, khát nước.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Tỵ

Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng tiêu thụ thường xuyên thịt hoặc cá ăn trong bữa sẽ mắc triệu chứng cholesterol cao gấp 3-4 lần so với người ăn chay hay người có bữa tối đạm bạc hơn. Tuổi Tỵ nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn cho bữa tối của mình.

Một trong những phương thức làm trắng răng dân gian là sử dụng giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Một trong những phương thức làm trắng răng dân gian là sử dụng giấm táo. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi nhiều người sử dụng dấm táo để làm trắng răng một cách tự nhiên, thì nó không phải là thứ bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Tuổi Mùi

Dưỡng gan sẽ là cách dưỡng sinh tốt nhất cho sức khỏe của bạn hôm nay. Lý luận của Đông y cho rằng, vị chua có tính thu, khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí.

Tuổi Thân

Hỏa Thổ tương sinh nhược khí gây khó chịu ở đại tràng. Đây cũng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày.

Tuổi Dậu

Thân hôm nay rơi vào cục diện Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng chứng đầy bụng, khát nước, bí tiểu.

Tuổi Hợi Hợi hôm nay rơi vào cục diện Thổ khắc Thủy mệnh chủ yếu nhược, nên chú ý các bệnh liên quan đến thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ sinh Kim quá vượng dễ gây ra triệu chứng khát nước. Người này cần đề phòng chứng khát nước, chủ yếu do âm khó ẩm nhiều, ngũ tạng bốc hỏa. Thân trọng do dương khí trong tỳ thận không đủ, nước trong cơ thể không chuyển hóa.

Tuổi Hợi

Hợi hôm nay rơi vào cục diện Thổ khắc Thủy mệnh chủ yếu nhược, nên chú ý các bệnh liên quan đến thận. Ngoài ra, bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.