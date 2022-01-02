Sức khỏe 12 con giáp ngày 2/1/2022: Tý chú ý đến gan, Thìn không nên quá lao lực

Tâm linh - Tử vi 02/01/2022 01:09

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 2/1/2022 cho thấy, bảo vệ cơ thể tốt chính là bảo vệ thành công cho tiền đồ của mình.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, tuổi Tý nên chú ý chăm sóc gan nhiều hơn nếu có những hiểu hiện thường hay giận, cáu gắt, đau đầu, mắt mờ, hai bên hốc sườn đầy trướng đôi khi có đau, cổ họng như có vật gì chẹn cứng, nuốt không xuống khạc không ra, thường thở dài không vui, ăn kém, mệt mỏi. Phụ nữ kinh nguyệt không đều, bụng dưới găng tức. Lưỡi hơi hồng, rêu lưỡi hơi đầy.

Tuổi Sửu

Tử vi tuổi Sửu dự báo mặt sức khỏe hôm nay bạn cần dưỡng phổi để có một ngày khỏe mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây hoặc rau quả có màu trắng như củ cải trắng, rau cải thảo, nấm trắng, nấm kim châm, củ sen, quả lê tươi, củ sắn, mía.... và nhiều loại rau củ quả khác.

suc khoe 1
Tử vi tuổi Sửu dự báo mặt sức khỏe hôm nay bạn cần dưỡng phổi để có một ngày khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu những người xung quanh thường cảm thấy không vui hay thất vọng về thái độ của bạn, cần xem xét đến việc bạn đang bị mất ngủ. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng, điều này đúng ở cả mọi lứa tuổi mà nhất là thanh thiếu niên.

Tuổi Mão

Các chứng trạng của chân răng phản ánh trạng thái hư, thực, hàn, nhiệt của vị và thận. Nói cách khác, đau răng là hiện tượng bệnh lý của tạng, phủ. Chú ý răng đau do nhiệt, khi ăn các thức ăn cay nóng thì triệu chứng đau tăng, thích thứ mát, chân răng sưng trướng, khát nước.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Tỵ

Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng tiêu thụ thường xuyên thịt hoặc cá ăn trong bữa sẽ mắc triệu chứng cholesterol cao gấp 3-4 lần so với người ăn chay hay người có bữa tối đạm bạc hơn. Tuổi Tỵ nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn cho bữa tối của mình.

suc khoe 2
Một trong những phương thức làm trắng răng dân gian là sử dụng giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Một trong những phương thức làm trắng răng dân gian là sử dụng giấm táo. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi nhiều người sử dụng dấm táo để làm trắng răng một cách tự nhiên, thì nó không phải là thứ bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Tuổi Mùi

Dưỡng gan sẽ là cách dưỡng sinh tốt nhất cho sức khỏe của bạn hôm nay. Lý luận của Đông y cho rằng, vị chua có tính thu, khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí.

Tuổi Thân

Hỏa Thổ tương sinh nhược khí gây khó chịu ở đại tràng. Đây cũng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày.

Tuổi Dậu

Thân hôm nay rơi vào cục diện Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng chứng đầy bụng, khát nước, bí tiểu.

suc khoe 3
Tuổi Hợi Hợi hôm nay rơi vào cục diện Thổ khắc Thủy mệnh chủ yếu nhược, nên chú ý các bệnh liên quan đến thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ sinh Kim quá vượng dễ gây ra triệu chứng khát nước. Người này cần đề phòng chứng khát nước, chủ yếu do âm khó ẩm nhiều, ngũ tạng bốc hỏa. Thân trọng do dương khí trong tỳ thận không đủ, nước trong cơ thể không chuyển hóa.

Tuổi Hợi

Hợi hôm nay rơi vào cục diện Thổ khắc Thủy mệnh chủ yếu nhược, nên chú ý các bệnh liên quan đến thận. Ngoài ra, bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp tháng 1/2022: Tý ổn định, Dần khả quan, Mùi giảm sút đáng kể

Sức khỏe 12 con giáp tháng 1/2022: Tý ổn định, Dần khả quan, Mùi giảm sút đáng kể

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp tháng 1/2022 cho thấy, tháng đầu năm mới, mọi con giáp đều cần phải chú ý đến sức.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 2/1/2022 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 32 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'