Tài Tinh soi rọi, Tam Hội nhục cục, 3 con giáp này tháng 1/2022 vận trình tươi sáng, tấn tài tấn lộc, vạn sự đại cát

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 23:37

Tử vi tháng 1/2022 cho thấy, 3 con giáp này vận trình tươi sáng, tấn tài tấn lộc, vạn sự đại cát nhờ có Tài Tinh soi rọi, Tam Hội nhập cục.

Tuổi Tý

Tử vi tháng 1/2022 nói rằng vận trình của tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện. Con giáp này có điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự dễ thành. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Viễn cảnh tương lai cũng đang rất tươi sáng, miễn là con giáp này có cố gắng và dám làm dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi bản mệnh biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại.

Tài vận trong tháng đầu năm khá vượng. Công việc suôn sẻ hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng.

tu vi thang 1/2022 1
Vận trình của tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt. Chính Tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng này, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo.

Ngoài ra, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. vân mệnh của bạn trong tháng này khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết.

tu vi thang 1/2022 2
Chính Tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dưới tác động tích cực của Tam Hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của Nguyệt Lệnh lâm Thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài Tinh ghé thăm, Cát Thần trợ giúp, 3 con giáp này ngày 1/1/2022 hầu bao rủng rỉnh, vận trình hanh thông, may mắn ngút trời, vạn sự như ý

Tài Tinh ghé thăm, Cát Thần trợ giúp, 3 con giáp này ngày 1/1/2022 hầu bao rủng rỉnh, vận trình hanh thông, may mắn ngút trời, vạn sự như ý

Tử vi ngày 1/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này hầu bao rủng rỉnh, vận trình hanh thông, may mắn ngút trời, vạn sự như ý nhờ có Tài Tinh ghé thăm, Cát Thần trợ giúp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 1/2022 tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 32 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'