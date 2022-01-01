Tài Tinh soi rọi, Tam Hội nhục cục, 3 con giáp này tháng 1/2022 vận trình tươi sáng, tấn tài tấn lộc, vạn sự đại cát

Tử vi tháng 1/2022 nói rằng vận trình của tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện. Con giáp này có điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự dễ thành. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Viễn cảnh tương lai cũng đang rất tươi sáng, miễn là con giáp này có cố gắng và dám làm dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi bản mệnh biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại.

Tài vận trong tháng đầu năm khá vượng. Công việc suôn sẻ hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng.

Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt. Chính Tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng này, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo.

Ngoài ra, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. vân mệnh của bạn trong tháng này khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết.

Chính Tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dưới tác động tích cực của Tam Hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của Nguyệt Lệnh lâm Thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.