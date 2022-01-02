Tình duyên 12 con giáp ngày 2/1/2022: Sửu sóng gió, Tỵ bình ổn

Tâm linh - Tử vi 02/01/2022 01:28

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 2/1/2022 cho thấy, chuyên lứa đôi tương đối phức tạp, cần giữ một cái đầu lạnh khi đối diện với tình yêu.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm không có nhiều thay đổi. Cuộc sống vợ chồng diễn ra bình ổn, may mắn là bản mệnh vẫn giữ được sự khéo léo trong việc dung hòa mối quan hệ gia đình. Người độc thân chưa nghĩ tới việc yêu đương mà chỉ chăm lo cho bước đường sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mâu thuẫn và bất đồng giữa các cặp đôi ngày càng thêm gay gắt, người trong cuộc lấy lý do không hợp nhau để lấp liếm cho việc tình cảm đã bước vào giai đoạn phai nhạt và rạn nứt.

Tình duyên 12 con giáp ngày 2/1/2022: Sửu sóng gió, Tỵ bình ổn - Ảnh 1
Vận trình tình cảm gặp sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Đào hoa rực rỡ cho thấy con giáp này hoàn toàn có cơ hội giành lấy hạnh phúc cho bản thân minh. Những cặp đôi đã có quá trình làm quen, tìm hiểu có thể bắt đầu tính tới chuyện kết hôn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Người độc thân nên mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để mở rộng cơ hội gặp gỡ, bắt chuyện với những người khác giới.

Tuổi Thìn

Trong ngày Mộc khắc Thổ, những suy nghĩ áp đặt, cứng nhắc của tuổi Thìn có thể sẽ đẩy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia xuống vực. Đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng mà gạt bỏ quan điểm của đối phương. Con giáp này cần học cách lắng nghe và trân trọng ý kiến của người ấy hơn.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Hỏa sinh Mộc, tình cảm của con giáp này giữ ở mức bình ổn, không sóng gió nhưng cũng chưa thực sự thăng hoa. Đường tình duyên của người độc thân có xu hướng khởi sắc hơn cả. Không cần phải đi đâu xa, những người bản mệnh tiếp xúc hằng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn.

Tình duyên 12 con giáp ngày 2/1/2022: Sửu sóng gió, Tỵ bình ổn - Ảnh 2
Không cần phải đi đâu xa, những người bản mệnh tiếp xúc hằng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp khi ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên của tuổi Ngọ diễn tiến như ý. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình, hâm nóng tình cảm sau những tháng ngày bận rộn khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt.

Tuổi Mùi

Thổ Mộc xung khắc cho thấy hôm nay con giáp này khó tránh khỏi những tranh luận với một nửa của mình. Nếu quá nóng tính và không kiềm chế mình, hãy chọn một dịp khác để trò chuyện và nhìn nhận lại thay vì cố gắng bảo vệ đến cùng quan điểm ngay lúc đó.

Tuổi Thân

Hôm nay con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa nhau hơn. Nếu cần, hãy cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề hôn nhân của mình.

Tuổi Dậu

May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Dậu tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách.

Tình duyên 12 con giáp ngày 2/1/2022: Sửu sóng gió, Tỵ bình ổn - Ảnh 3
May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Dậu tiến triển rất yên bình và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn nên mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của mọi người.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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