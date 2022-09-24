Tuần mới đổi vận mới, 3 con giáp Hồng Hạc hóa Phượng Hoàng, tình tiền danh đều vượng sắc, bạc vàng đeo trĩu cổ

Tuần mới sẽ là thời cơ hoàng kim để tuổi Mão nhìn lại chính mình. Giai đoạn đầu tháng có gian nan trắc trở, nhưng vượt qua được thì từ giờ đến cuối năm thăng hoa. Ngoài ra, tuổi Mão luôn có quý nhân bên cạnh, chỉ cần chịu bỏ công bỏ sức thì việc khó mấy cũng thành công, vất vả mấy cũng sẽ ổn định, thậm chí là thăng hoa.

Tuần mới cũng mang đến cho người tuổi Mão nguồn năng lượng tuyệt vời giúp bạn làm việc năng suất hơn, cảm giác vui vẻ và có nhiều hạnh phúc nở rộ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần mở ra những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho tuổi Ngọ. Bạn có thêm một vài khoản thu bên ngoài nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Cũng đúng lúc bạn đang cần tiền để giải quyết một số vấn đề thì cơ hội đã đến giúp bạn lấp đầy túi tiền của mình.

Bên cạnh đó, đường tình duyên trong tuần mới của người tuổi Ngọ cũng rực rỡ không kém. Người chưa có mối tình sẽ gặp được ý trung nhân. Người đã có gia đình sẽ càng chìm đắm trong hạnh phúc sau những bất hòa.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Tuần mới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

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