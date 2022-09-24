Ngày Đại Cát 25/9/2022, 3 con giáp vui như trẩy hội, lộc tràn vào nhà, bội thu của cải, tiền vàng chất núi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 20:25

3 con giáp sau đây sẽ có lộc lớn vào ngày 25/9/2022, kiếm kiếm dễ dàng, làm ăn thuận lợi trăm đường.

Tuổi Dần

Ngày Đại Cát 25/9/2022, 3 con giáp vui như trẩy hội, lộc tràn vào nhà, bội thu của cải, tiền vàng chất núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn tạo cơ hội cho người tuổi Dần gặt hái được kết quả khả quan ở những mục tiêu mà bạn đặt ra trước đó, con giáp này có thể sẽ sớm đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng công sức và tâm huyết của bản mệnh cũng được đền đáp xứng đáng.

Nhờ Thủy sinh Mộc, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng đang rất tốt đẹp và chắc chắn sẽ còn phát triển khả quan hơn nữa trong tương lai. Sự lắng nghe chính là chìa khóa giúp duy trì tình yêu của hai bạn, hãy cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt.

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy vận trình của người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến đáng kể vào ngày 25/9/2022. Dù có khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua, giờ là lúc bản mệnh có thể thở phào nhẹ nhõm.

Những người tuổi Hợi thường mang vẻ ngoài nhàn nhã, dường như không vướng bận điều gì. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người rằng người tuổi Hợi lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, thực tế Hợi chăm chỉ và biết cân bằng cuộc sống của mình.

Nếu gặp khó khăn họ cũng không kêu gào ca thán, sẽ âm thầm giải quyết vấn đề, đối mặt với tất cả bằng sự bình tĩnh.

Ngày Đại Cát 25/9/2022, 3 con giáp vui như trẩy hội, lộc tràn vào nhà, bội thu của cải, tiền vàng chất núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 25/9/2022, Hợi được dự báo vận trình đi lên, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Nếu như dám xông pha, làm việc chăm chỉ thì Hợi chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, trở nên giàu có.

Tuổi Tý

Ngày Đại Cát 25/9/2022, 3 con giáp vui như trẩy hội, lộc tràn vào nhà, bội thu của cải, tiền vàng chất núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 25/9/2022 là thời gian mà những người tuổi Tý gặp được quý nhân phò trợ đúng nghĩa. Điều này không chỉ giúp họ tránh xa thị phi mà còn đạt được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. 

Ở lĩnh vực tình cảm, những người tuổi Tý đã có đôi có cặp thì mối quan hệ sẽ ngày càng vững chắc, người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình. Về tài chính, họ sẽ kiếm được một số tiền kha khá trong thời gian này, không sợ gặp cảnh túng thiếu, khó khăn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt

3 con giáp sau đây sẽ có đường sự nghiệp cũng như tài lộc phất lên phơi phới vào 11h ngày thứ Bảy 24/9 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 45 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới