Tử vi vận mệnh dự đoán,  5 con giáp dưới đây không có số làm công, làm chủ tiền vô ào ào, không ai bì nổi, Dần-Tuất và 3 con giáp nữa có tên trên bảng vàng

Đó là lý do tâm hồn họ luôn bay bổng với ý tưởng nghỉ việc hiện tại để kinh doanh buôn bán thứ gì đó, vừa được tự do thoải mái thời gian lại vừa hứa hẹn thu nhập cao hơn hẳn làm công việc cố định.

Xem tử vi 12 con giáp , tuổi Dần là người thích tự do, không thích bị trói buộc, rất ghét bị người khác gò bó và kiểm soát. Cho nên việc làm công ăn lương như một nhân viên văn phòng sáng 8 giờ vào làm chiều 5 giờ về quả thực là một "hình phạt" với họ.

Nếu từ bỏ việc làm công ăn lương hàng ngày để theo đuổi nghiệp kinh doanh, những chú Hổ có thể tự mình đưa ra quyết định mọi thứ, tha hồ thể hiện nâng lực, tầm nhìn và óc sáng tạo của bản thân.

Người tuổi Dần luôn tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu, chỉ cần họ đã xác định được điều gì thì họ sẽ không tiếc công sức để đạt được nó. Dù gặp khó khăn, thách thức và thậm chí là rủi ro, con giáp này cũng tìm mọi cách để vượt qua.

Họ là những người tài năng, có tham vọng, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, đặc biệt sẽ không khuất phục trước bất kì tình huống nào.

Một khi có cơ hội thích hợp, những chú Hổ sẽ dũng cảm từ bỏ công việc cố định, tìm lĩnh vực thực sự phù hợp với mình, tha hồ thể hiện bản thân, cuối cùng thành công vang dội.

Đặc biệt, một trong những lợi thế giúp bản mệnh kinh doanh thu lợi chính là nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân. Tuổi Dần là người ham kiếm tiền lại rất thông minh, phóng khoáng. Tiền bạc đối với họ không phải là tất cả, họ có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên đi đâu con giáp này cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với sự cẩn thận và chỉn chu trong công việc. Một khi đã bắt tay vào bất cứ việc gì, họ đều nghiêm túc làm đến cùng, có ý chí kiên định nên không dễ bị tác động từ bên ngoài.

Ở con giáp này còn có sự thận trọng, quyết tâm vượt khó, hiểu rằng muốn đạt được thành công thì phải nỗ lực bằng chính công sức của mình chứ đừng mong đợi bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Họ luôn bước từng bước đến gần với mục tiêu đã đặt ra, chiến đấu hết sức mình.

Chính những đặc điểm này giúp tuổi Tuất như "cá gặp nước" nếu theo nghiệp kinh doanh.

Bản thân họ cũng không hào hứng với việc làm công ăn lương dưới sự chỉ đạo của người khác, nhưng họ vẫn cần một công việc để có thu nhập ổn định.

Bởi thế, ở những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này vẫn sẽ chấp nhận làm một nhân viên văn phòng một vài năm, đến khi có trải nghiệm nhiều hơn, họ sẽ không chút do dự nghỉ việc để bước lên con đường thương nghiệp, tự mình làm chủ mọi thứ, đồng thời chấp nhận rủi ro để đạt được nguồn thu nhập khả quan hơn.

Thực tế, với chỉ số IQ và óc tính toán của mình, con giáp này sớm muộn gì cũng có chỗ đứng trong thế giới kinh doanh.

Không những thế, nhờ các mối quan hệ, họ có thể mở rộng lĩnh vực của mình, buôn bán thu về giá hời, kinh doanh vượng phát là điều tất nhiên.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy, giỏi đánh giá tình hình và nắm bắt thời cơ nên càng thích hợp với công việc kinh doanh.

Con giáp này rất tin tưởng vào phán đoán của bản thân, ý kiến của người xung quanh chỉ mang tính tham khảo với họ chứ hiếm khi có thể tác động hay làm lung lay quyết định của tuổi Tị.

Trong nhiều trường hợp, họ cũng cố chấp và bướng bỉnh, thà đương đầu với rủi ro còn hơn nghe lời khuyên của người khác, nhưng thường thì mọi thứ sau đó đều chứng tỏ lựa chọn của họ là đúng.

Với những ưu điểm đó, việc cứ mãi làm công ăn lương quả thực đang lãng phí tài năng của những chú Rắn. Đó là lý do con giáp này cực kì hợp với việc kinh doanh. Hãy coi kinh doanh là nguồn sống nếu bạn thực sự có ý định trở thành một người giàu có khiến người khác phải nể trọng nhé.

Hơn nữa, trời phú cho con giáp này khả năng quản lý tài chính tài tình, nhờ thế nên họ rất ít khi rơi vào tình trạng “cháy túi” hoặc thiếu tiền. Họ luôn biết nắm bắt cơ hội và sử dụng sự thông minh nhạy bén của mình để thay đổi cuộc đời.

Tuổi Tị còn là những người có tài giao tiếp nên rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Chính nhờ các yếu tố trên nên người tuổi này khá phù hợp với công việc kinh doanh.

Đặc biệt, việc làm ăn suôn sẻ sẽ giúp những chú Rắn nhanh chóng tích lũy được nhiều của cải và trở thành người giàu có nhưng họ không bao giờ phung phí tiền bạc vào những món đồ không thật sự cần thiết.

Nhờ vậy nên tuổi Tị không gây thất thoát tiền của, thậm chí con giáp này còn biết cách tiết kiệm giúp tài sản của mình không ngừng tăng lên từng ngày.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa là những người hiểu biết, rất có "máu" kinh doanh và cũng chăm chỉ mày mò để tìm ra lĩnh vực phù hợp với mình.

Họ có hiểu biết sâu rộng và sự nhạy bén trong kinh doanh, bất kể tham gia vào lĩnh vực nào, họ đều có khả năng thành công khá cao. Đó là lý do tuổi Ngọ thích hợp theo thương nghiệp hơn là làm nhân viên văn phòng.

Trong suy nghĩ của người này, việc làm công ăn lương có rất nhiều hạn chế, khi đó họ vừa không thể phát huy hết sức lực và tài năng của bản thân lại vừa không thể hiện thực hóa mong muốn làm giàu của mình

Nếu họ chịu từ bỏ công việc cố định thoải mái và dễ chịu trước mắt, chăm chỉ vì sự nghiệp làm giàu của bản thân, biết phát huy thế mạnh và tận dụng tốt những nguồn lực từ các mối quan hệ của mình, chắc chắn không sớm thì muộn họ cũng thành công.

Bản lĩnh cũng như sự thông minh khéo léo của họ sẽ khiến họ có được nhiều mối quan hệ tốt, cơ hội làm ăn rộng mở, chắc chắn thành công, đứng vào hàng ngũ những người giàu có.

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp thích hợp kinh doanh hơn làm công không thể thiếu được tuổi Thìn. Những chú Rồng là người có lý tưởng, tham vọng, có mục tiêu rõ ràng và đặc biệt là sức sáng tạo mạnh mẽ. Họ cũng rất biết cách nắm bắt cơ hội.

Không chỉ làm việc một cách chăm chỉ, con giáp này còn biết cách sử dụng bộ não của mình để nghĩ ra những phương pháp thích hợp, ít tốn thời gian hơn mà hiệu suất lại cao hơn. Họ sở hữu trí thông minh hơn người, lại có đầu óc kinh doanh nên hơn ai hết họ không bao giờ chịu thua kém ai.

Cho nên con giáp này đương nhiên thích hợp khởi nghiệp tự mình trở thành ông/bà chủ, luôn cố gắng để kiếm tiền nhờ vào khả năng kinh doanh hơn là cứ mãi làm công ăn lương.

Những người cầm tinh con Rồng từ khi sinh ra cũng được trời ban tặng cho nhiều may mắn, nhờ vậy trong việc kinh doanh, làm ăn rất thuận lợi.

Họ có khả năng quan sát và tưởng tượng rất tốt, nhạy cảm trước tin tức, thông tin hoặc trào lưu mới, sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ từ đó đưa ra kế hoạch, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu lớn của thị trường.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm