Tử vi tuần sau (8/8 - 14/8), những con giáp sau được Thần Tài song hành, thần may mắn kề bên, ngồi không lộc cũng đến, giàu có không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 08:16

Tử vi tuần sau (8/8 - 14/8), sao may mắn chiếu tới, những con giáp công danh, sự nghiệp phất lên, tương lai vô định.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Hợi có tính tình chất phác, thật thà, được bạn bè quý mến, trong tuần tới sẽ con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, mở ra vụ bùng nổ tài lộc lớn! Có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi. Liên tiếp những sự kiện hạnh phúc liên tiếp xảy đến với họ, cơ hội trúng độc đắc là rất cao, giàu có khó ngăn cản. Mọi việc bắt đầu suôn sẻ, dù ở nơi làm việc hay công việc kinh doanh nào cũng luôn gặp may mắn.

Tuần sau, người tuổi Hợi có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tử vi tuần sau (8/8 - 14/8), những con giáp sau được Thần Tài song hành, thần may mắn kề bên, ngồi không lộc cũng đến, giàu có không ai bằng - Ảnh 1
 Hợi có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình tuần sau của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Tử vi tuần sau (8/8 - 14/8), những con giáp sau được Thần Tài song hành, thần may mắn kề bên, ngồi không lộc cũng đến, giàu có không ai bằng - Ảnh 2
Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Tuần sau, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối tuần, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tử vi tuần sau (8/8 - 14/8), những con giáp sau được Thần Tài song hành, thần may mắn kề bên, ngồi không lộc cũng đến, giàu có không ai bằng - Ảnh 3
Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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