Tử vi tuần mới 8/8 - 14/8, các con giáp sau "tiền đầy túi, tình đầy tim"

Đây là một tuần đầy rực rỡ với các bạn tuổi Sửu, đặc biệt trong phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần bạn có thể sẽ bị vướng vào một số cạnh tranh không đáng có, tuy nhiên đừng lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Dù vậy không nên quá tự kiêu, coi thường người khác. Bên cạnh việc chăm chỉ làm ăn, bạn cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có ý đồ tiếp cận và tình hình sức khỏe của mình trong tuần này.

Trên phương diện kinh doanh, thời cơ làm ăn sẽ đến, đặc biệt là vào cuối tuần. Bạn có thể có một khoản lời lãi kha khá. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Về tình duyên, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn người ấy. Đặc biệt, trong nửa cuối tuần, tài lộc của người tuổi Sửu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ.

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Tuần sau, mặc dù tuổi Thân cũng sẽ đối mặt với nhiều thử thách, nhưng sau tất cả họ sẽ tìm được cơ hội trong đó, vận dụng và phát huy hết thế mạnh của bản thân, đến một ngày nào đó sỏi đá cũng thành cơm. Trước mắt, nửa cuối tuần này từ 11/8-14/8, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trong tuần này, nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thử thách trong thời gian tới là không tránh khỏi, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp tuổi Thân vươn lên một tầm cao mới, tình tiền không thiếu thứ gì.

Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, biết nắm bắt cơ hội để đổi đời. Về cung quan lộc, tuổi Tý là một trong những con giáp dễ dàng tìm được sự giàu có và biết quản lý tài chính triệt để. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội thăng tiến và xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống này, thử thách càng nhiều càng khiến tuổi Tý mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Tuần sau sẽ là một tuần có nhiều khởi sắc với tuổi Tý, tuần trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới cuộc sống của họ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Tý luôn chủ động trong cuộc sống và công việc thường ngày, biết tìm giải pháp và đối mặt với khó khăn trắc trở, nhờ vậy mà việc gì cũng sẽ vượt qua, ngoài ra nhờ bản lĩnh vốn có mà họ tự thân vượt qua một cách ngoạn mục.

Trong tuần mới tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ. Thời gian tới, họ sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, nếu không thành đại gia thì cũng có của ăn của để, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm