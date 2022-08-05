Tử vi tuần mới 8/8 - 14/8, các con giáp sau tài lộc nở rộ, tiêu tiền không cần lo nghĩ, biết nắm bắt sẽ rước hết tài lộc về nhà

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Tử vi tuần mới từ 8/8 - 14/8/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Sửu gặp hung tinh Đại Hao chủ về mất mát, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. Cuối tuần vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Tuổi Hợi

Vào tuần này, những người tuổi Hợi sẽ cảm nhận cuộc sống đang dần khởi sắc không ngờ, vận may cũng chuẩn bị bắt đầu thăng hoa từ đây. Sắp tới, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội để phát triển bản thân, sẽ được quý nhân chiếu cố, tìm thấy con đường thành công và đặc biệt có được cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Người tuổi Hợi vốn có năng lượng mạnh mẽ vì vậy họ sẽ biết nắm bắt thời cơ để có được cuộc sống thoải mái, trong năm nay tiền bạc rủng rỉnh, có thể đem lại nhiều điều tốt lành cho gia đạo.

Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Tuổi này cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Sắp tới, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội để phát triển bản thân, sẽ được quý nhân chiếu cố, tìm thấy con đường thành công và đặc biệt có được cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đây là 1 tuần mới với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ thứ Hai, 8/8, ngày Sửu bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy trì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

Vào giữa tuần, cụ thể là thứ Năm, 11/8, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Sức khỏe của người tuổi Tý cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy trì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm