Qua đêm nay 4/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, hỷ sự chờ trước ngõ, nửa cuối năm mua may bán đắt, chạm đỉnh vinh quang, tài lộc bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 14:49

Thần tiên tri dự đoán chỉ cần qua đêm nay 4/8, 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, về nhà có hỷ sự, bản mệnh đánh đâu thắng đó, tài lộc bùng nổ.

Tuổi Tỵ

Bạn cố gắng nhiều hơn trong công việc, bạn chứng minh bằng kết quả, thành quả bạn đạt được trong ngày khiến cho lãnh đạo rất hài lòng. Chăm chỉ làm việc, tập trung tối đa, bạn mong muốn mình có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công việc. Cơ hội thăng tiến thời gian sắp tới là khả quan.

Ngày mai đường tài vận của bạn khá tươi sáng. Việc buôn bán làm ăn thuận lợi nên tiền bạc dồi dào hơn hẳn, bạn gặp nhiều may mắn nên càng dễ lấy được tiền của thiên hạ. Tuy nhiên khi đón nhận tin vui thì bạn cũng không nên quá chủ quan. Hãy cố gắng tĩnh tâm lại tránh vì ham vui mà làm việc cẩu thả, không có đầu có cuối mà làm hỏng việc.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Qua đêm nay 4/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, hỷ sự chờ trước ngõ, nửa cuối năm mua may bán đắt, chạm đỉnh vinh quang, tài lộc bừng sáng - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội nâng bước người tuổi Mão, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cộng thêm sự thông minh và khéo léo bẩm sinh, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. 

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cực kì vượng phát, người làm nghề buôn bán kinh doanh tiến hành mọi việc thuận lợi, có lộc làm ăn nên tiền bạc thu vào không ít. Con giáp này có thể cân nhắc đến một lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh mới để mở rộng nguồn thu cho mình.

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Mão cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

 

Qua đêm nay 4/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, hỷ sự chờ trước ngõ, nửa cuối năm mua may bán đắt, chạm đỉnh vinh quang, tài lộc bừng sáng - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cực kì vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn tăng tiến thấy rõ. Bản mệnh biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng lợi thế của mình để thu tiền về đầy tay. Tuy nhiên con giáp này nên học hỏi thêm để nâng cao năng lực bởi tốc độ là quan trọng nhưng chính năng lực và sự ổn định mới là yếu tố quyết định.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Nếu được cấp trên trọng dụng, phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước.  

Chính Ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó khiến bạn trở nên trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Mỗi người có một mục tiêu của riêng mình, tuy nhiên dù sao thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong phận sự của mình.

Qua đêm nay 4/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, hỷ sự chờ trước ngõ, nửa cuối năm mua may bán đắt, chạm đỉnh vinh quang, tài lộc bừng sáng - Ảnh 3
Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 5/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình bất ổn, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai 5/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình bất ổn, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai 5/8, 3 con giáp này ra đường cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình trắc trở, công danh bất ổn, bản mệnh gặp chuyện không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 22 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 6 giờ 22 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng