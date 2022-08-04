Qua đêm nay 4/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này ra đường gặp quý nhân, hỷ sự chờ trước ngõ, nửa cuối năm mua may bán đắt, chạm đỉnh vinh quang, tài lộc bừng sáng

Bạn cố gắng nhiều hơn trong công việc, bạn chứng minh bằng kết quả, thành quả bạn đạt được trong ngày khiến cho lãnh đạo rất hài lòng. Chăm chỉ làm việc, tập trung tối đa, bạn mong muốn mình có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công việc. Cơ hội thăng tiến thời gian sắp tới là khả quan.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Ngày mai đường tài vận của bạn khá tươi sáng. Việc buôn bán làm ăn thuận lợi nên tiền bạc dồi dào hơn hẳn, bạn gặp nhiều may mắn nên càng dễ lấy được tiền của thiên hạ. Tuy nhiên khi đón nhận tin vui thì bạn cũng không nên quá chủ quan. Hãy cố gắng tĩnh tâm lại tránh vì ham vui mà làm việc cẩu thả, không có đầu có cuối mà làm hỏng việc.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội nâng bước người tuổi Mão, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cộng thêm sự thông minh và khéo léo bẩm sinh, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cực kì vượng phát, người làm nghề buôn bán kinh doanh tiến hành mọi việc thuận lợi, có lộc làm ăn nên tiền bạc thu vào không ít. Con giáp này có thể cân nhắc đến một lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh mới để mở rộng nguồn thu cho mình.

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Mão cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cực kì vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn tăng tiến thấy rõ. Bản mệnh biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng lợi thế của mình để thu tiền về đầy tay. Tuy nhiên con giáp này nên học hỏi thêm để nâng cao năng lực bởi tốc độ là quan trọng nhưng chính năng lực và sự ổn định mới là yếu tố quyết định.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Nếu được cấp trên trọng dụng, phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước.

Chính Ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó khiến bạn trở nên trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Mỗi người có một mục tiêu của riêng mình, tuy nhiên dù sao thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong phận sự của mình.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo