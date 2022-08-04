Cuối ngày mai 5/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình bất ổn, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh gặp chuyện không vui

Dậu – Dậu Tự Hình khiến người tuổi Dậu có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến của mình ngay trong chớp mắt vì tính háo thắng và bốc đồng của mình. Bản mệnh suy nghĩ quá nhiều thứ không cần thiết, khiến chuyện đang đơn giản lại hóa phức tạp, tình hình càng thêm cam go.

Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày mai, bạn có thể mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc răng miệng.

Lại thêm Thiên Quan ngáng đường, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi này đang gặp nhiều điều cản trở. Kế hoạch không diễn ra như dự tính khiến bạn vất vả chạy ngược xuôi mới tạm ổn mà kết quả vẫn không mấy khả quan.

ại thêm Thiên Quan ngáng đường, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi này đang gặp nhiều điều cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày mới ngày mai, con giáp này có thể bị tiểu nhân ngáng trở trong công việc. Mọi sự đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy cố gắng giữ sự tỉnh táo, ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy mới có thể giải quyết được những vấn đề bất ngờ.

Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan đến tiền bạc trong ngày mai với một người quen. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, hãy tránh việc cho mượn tiền nếu có thể nếu không muốn vừa không lấy lại được tiền lại vừa mất tình cảm.

Ngày này bản mệnh còn phải đau đầu và mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mâu thuẫn lục đục đã có từ lâu, nhưng bạn cứ nghĩ đó là chuyện vụn vặt nên không mấy để tâm. Đến khi ngọn lửa bùng cháy khiến tình hình nghiêm trọng hơn bạn nghĩ, bạn mới nhận ra mình đã quá chủ quan.

Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão tuy rất thông minh nhưng lại quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật hợp tình hợp lý.

Tuổi Mão có thể gặp vài rắc rối vì gặp cục diện Tý Mão tương hình. Gia đạo bất an, các thành viên trong nhà bất đồng quan điểm trong nhiều việc, con giáp này lại hay nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mọi chuyện càng rắc rối hơn. Các cặp đôi đang yêu cũng sinh nhiều mâu thuẫn và cần phải bình tĩnh giải quyết.

Tuổi Mão có thể gặp vài rắc rối vì gặp cục diện Tý Mão tương hình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo