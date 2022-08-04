Đúng 12h02p hôm nay 4/8: TOP 3 con giáp may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông, tài chính khởi sắc, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 07:34

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02p hôm nay 4/8, 3 con giáp hưởng trọn phước lành trời ban, tài lộc dồi dào, vận trình khởi sắc, đào hoa nở rộ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cơ hội thêu dệt thêm những ước mơ về tình cảm như ý của mình trong thời gian này. Với những cặp đôi mới hẹn hò thì đây là giai đoạn lý tưởng để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Thiên Tài tiếp sức cho tài lộc của bản mệnh thêm phần dồi dào, bạn gặp may cũng xuất phát từ việc được nhiều người giúp. Lúc này đừng tiêu hoang mà nên dành một phần tiền của mình để thể hiện sự cảm ơn những người đã hỗ trợ bạn nhé.

Ngày mới mang lại năng lượng dồi dào cho bản mệnh, bạn cảm thấy rất khỏe mạnh trong ngày hôm nay. Nếu tham gia các trò chơi tương tác, bạn có cơ hội cao ở trong nhóm thắng cuộc.

Đúng 12h02p hôm nay 4/8: TOP 3 con giáp may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông, tài chính khởi sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Thiên Tài tiếp sức cho tài lộc của bản mệnh thêm phần dồi dào, bạn gặp may cũng xuất phát từ việc được nhiều người giúp - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Chính Quan giúp cho công việc của con giáp tuổi Mùi được diễn ra thuận lợi với sự giúp sức của đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Bạn cứ giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi thì mọi việc sẽ hoàn thành xong sớm thôi. 

Đường tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến không ngừng. Con giáp này tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, việc kinh doanh suôn sẻ, tiền bạc dồi dào, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi. 

Đường tình duyên của người tuổi Mùi hôm nay khởi sắc càng khiến cho tinh thần của con giáp này phấn chấn hơn. Bản mệnh có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình một cách bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, xóa bỏ hiểu lầm và tìm lại được cảm giác yêu thương ngọt ngào.

Đúng 12h02p hôm nay 4/8: TOP 3 con giáp may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông, tài chính khởi sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Đường tình duyên của người tuổi Mùi hôm nay khởi sắc càng khiến cho tinh thần của con giáp này phấn chấn hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 3/8/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn nâng đỡ cho kế hoạch của con giáp tuổi Tuất được diễn ra theo những gì bạn muốn, tuy mọi thứ diễn ra chậm chạp hơn trước nhưng quan trọng là kết quả đạt được.

Tuổi Tuất được quý nhân che chở nên vận trình tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều. Những mâu thuẫn giữa con giáp này và người ấy dường như không còn trở nên nghiêm trọng mà đôi bên cùng nhau giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm nồng nàn, thắm thiết hơn sau mỗi chông gai của cuộc sống.

Bản mệnh xác định rõ ràng mục tiêu của mình để phấn đấu trong thời gian tới, điều này mang đến những niềm hứng khởi khiến người tuổi Hợi có thêm động lực để cố gắng cũng như nỗ lực hết mình. 

Đúng 12h02p hôm nay 4/8: TOP 3 con giáp may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông, tài chính khởi sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Tuổi Tuất được quý nhân che chở nên vận trình tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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