Cuối ngày mai 4/8: Cục diện xấu ảnh hưởng đến 3 con giáp này, vận trình khó khăn, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 19:45

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 4/8, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện không tốt, vận trình khốn khó, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết do sự tác động của Thiên Quan nên con giáp tuổi Thân cảm thấy vô cùng lo lắng vì bạn không nắm bắt được cụ thể một tình huống nào đó xảy ra trong đời sống, và thậm chí nghĩ rằng mình mất kết nối với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ không phải là do lỗi của bạn, và bạn sẽ có thời gian để có thể sắp đặt lại tất cả đâu vào đấy mà thôi.

Bản mệnh nên nhớ rằng bạn chẳng thể nào một mình điều khiển được cả trái đất này đâu nên luôn có những việc xảy ra ngoài ý muốn của bạn. Hãy tập quen với việc thích nghi hơn là lên kế hoạch chi tiên cho mọi việc.

Tử vi tuổi Thân ngày mai cho thấy, bạn sẽ bị tiền bạc đẩy đến chỗ khốn khó, tổn hại thanh danh. Lưu ý không nên vì những lời hứa hẹn và chỉ ra các khoản tiền lớn, nếu không chính bạn mới là kẻ bị lừa, rủi ro tài vận. Tình hình tài chính của bạn đi xuống khiến việc chi tiêu khó khăn hơn.

Cuối ngày mai 4/8: Cục diện xấu ảnh hưởng đến 3 con giáp này, vận trình khó khăn, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Tử vi tuổi Thân ngày mai cho thấy, bạn sẽ bị tiền bạc đẩy đến chỗ khốn khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Thân Tị Tương Phá ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm mà bản mệnh đang cố công xây dựng. Thêm vào đó, bạn không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư, suy nghĩ trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại. Đừng để mang tiếng mình là người tham tiền, vì tiền mà quên đi tất cả?

Ngày mai có một chút miễn cưỡng khi con giáp tuổi Tỵ tham gia vào một hoạt động tập thể nào đó, tuy nhiên mặt tích cực khi có Thực Thần che chở đó là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình để hoàn thành tốt công việc còn dang dở. Vậy thì hãy cố gắng hoàn tất chúng trước khi bạn bước vào những ngày nghỉ cuối tuần nhé.

Đường tình duyên của con giáp này không được khả quan. Tình duyên gặp rắc rối khi người thứ ba xuất hiện, có thể nguyên nhân bắt nguồn từ bạn hoặc người ấy. Gia đạo bất hòa khi có hiểu nhầm, xích mích kéo theo liên lụy tới những người xung quanh.

Cuối ngày mai 4/8: Cục diện xấu ảnh hưởng đến 3 con giáp này, vận trình khó khăn, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Đường tình duyên của con giáp này không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan đến tiền bạc trong ngày mai với một người quen. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, hãy tránh việc cho mượn tiền nếu có thể nếu không muốn vừa không lấy lại được tiền lại vừa mất tình cảm.

Ngày này bản mệnh còn phải đau đầu và mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mâu thuẫn lục đục đã có từ lâu, nhưng bạn cứ nghĩ đó là chuyện vụn vặt nên không mấy để tâm. Đến khi ngọn lửa bùng cháy khiến tình hình nghiêm trọng hơn bạn nghĩ, bạn mới nhận ra mình đã quá chủ quan.

Cuối ngày mai 4/8: Cục diện xấu ảnh hưởng đến 3 con giáp này, vận trình khó khăn, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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