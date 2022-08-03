Đúng giờ Tý ngày mai 4/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này vượt qua khó khăn, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình khởi sắc

Dù trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng con giáp này vẫn không chùn bước, ngược lại còn cố sức giành được kết quả tốt đẹp hơn trên con đường công danh của mình. Cơ hội thăng tiến trong thời gian tới của người tuổi Thìn cũng rất rộng mở. Nếu như nắm bắt tốt thời cơ thì thành công sẽ tới sớm thôi.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này vận trình tình cảm êm ả. Các cặp đôi gặp mâu thuẫn trước đó có cơ hội giảng hòa và làm lành nhanh chóng. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng thêm bền chặt.

Với khả năng và sức lực của mình, sự linh hoạt trong ứng biến bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được tin tưởng vào giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, đỏi hỏi con giáp này cần phải hết sức tập trung và phát huy tối đa thế mạnh của mình mới có thể đạt được thành quả tốt đẹp.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này vận trình tình cảm êm ả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai may mắn là có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ rất nhiều bạn bè, người thân. Nếu có thể hãy tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày để bạn cùng mọi người người tận hưởng không khí trong lành bên nhau.

Chính Quan nâng đỡ nên con giáp tuổi Dậu nhanh chóng xử lý hết được tồn đọng công việc mà bạn tưởng như mình không thể làm được. Nhờ đó mà bản mệnh có được ngày Chủ nhật thảnh thơi, không phải suy nghĩ hay lo lắng nhiều.

Đường tình duyên của tuổi Dậu khá khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

Đường tình duyên của tuổi Dậu khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Ấn mang lại cho người tuổi Hợi trí thông minh và sự kiên định trong công việc. Bạn làm việc bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm của mình nên hiệu suất được nâng cao. Bản mệnh có thể được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc của mình.

Ngày mai bạn còn có khoản tiền kha khá trong tay, nhiều người nhận được lương hoặc tiền làm thêm mà lâu nay chưa được nhận. Bạn nên dành ra một khoản tiết kiệm phòng khi thời điểm khó khăn, không thuận lợi trong tương lai.

Việc ăn uống khoa học rất tốt cho sức khỏe, vì vậy đừng bao giờ bỏ bữa và nên ăn đúng giờ. Người tuổi Hợi cũng nên đa dạng thực phẩm, đặc biệt là tăng cường bổ sung rau củ và trái cây để cơ thể đủ vitamin và khoáng chất.

Ngày mai bạn còn có khoản tiền kha khá trong tay, nhiều người nhận được lương hoặc tiền làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo