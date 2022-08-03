Đúng giờ Tý hôm nay 3/8: TOP 3 con giáp tài vận lên hương, lộc lá đầy nhà, bản mệnh 'ngồi không' cũng có tiền tiêu, vàng bạc rủng rỉnh, nhung lụa vinh hoa

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Hợi gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Không vị sếp nào lại muốn bạc đãi một nhân viên chăm chỉ như bạn cả.

Do sự tác động của Tam Hợp, người tuổi Hợi vui mừng đón nhận những may mắn không ngừng trong chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm thấy người mình tâm đầu ý hợp, dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai có cảm giác vô cùng thân thuộc và hiểu nhau. Đây chính là nền tảng cơ bản để cả hai vun vén một mối quan hệ bền chắc lâu dài.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của người đi trước, khiến khối tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Hợi gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thứ Tư ngày 03/08/2022 này, Tuổi Tuất sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Hôm nay ngày có quý nhân Lục Hợp soi bóng, người tuổi Tuất vui mừng khi các mối quan hệ xã giao đang rất tốt đẹp, không những vậy chuyện tình cảm của bạn ngày càng trở nên hài hòa, khăng khít hơn. Hãy cố gắng giao tiếp thoải mái và dí dỏm khi ở bên cạnh người ấy để những gì đọng lại trong trí nhớ của đối phương là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ở bên bạn.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Tuất có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Hôm nay ngày có quý nhân Lục Hợp soi bóng, người tuổi Tuất vui mừng khi các mối quan hệ xã giao đang rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, Thứ Tư 03/08/2022, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Dần gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

May mắn hơn đường tài lộc của Tuổi Dần trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng.

Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi ở nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt. Người nhà chính là động lực để bạn tiến lên.

May mắn hơn đường tài lộc của Tuổi Dần trong ngày hôm nay tạm ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo