Qua đêm nay 2/8: CHÍNH ẤN xuất hiện, CÁT THẦN chở che, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ầm ầm, tài lộc tá lả, nhân duyên hài hòa

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 19:45

Tử vi dự đoán chỉ cần qua đêm nay 2/8, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, thu nhập được đà tăng tiến, lộc tới tay, tình vượng sắc.

Tuổi Thân

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ 4 của người tuổi Thân, đây là cát thần che chở cho vận trình trong ngày của bản mệnh. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên hiệu suất khá ổn định.

Thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình cũng giúp tuổi Thân tiến lên khá nhanh.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên làm: Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. 

Qua đêm nay 2/8: CHÍNH ẤN xuất hiện, CÁT THẦN chở che, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ầm ầm, tài lộc tá lả, nhân duyên hài hòa - Ảnh 1
Thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói cho biết ngày mai Người tuổi Dậu trong thứ 4 này được Thiên Ấn trợ mệnh nên công việc khó khăn đến đâu cũng được giải quyết nhanh chóng, thời điểm quan trọng sẽ có người trợ giúp kịp thời. Bạn vốn là người hòa đồng và thích giúp đỡ người khác nên những gì bạn nhận được hôm nay có thể nói là hoàn toàn xứng đáng.

Vận trình tài lộc vững mạnh. Thực Thần che chở giúp con giáp này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề tiền nong.

Ngũ hành tương sinh mang đến cho những chú Gà cảm giác vô cùng dễ chịu từ các mối quan hệ xung quanh và đặc biệt là tình yêu. Nếu trái tim bạn đang hướng về ai đó thì đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tiếp cận họ.

Qua đêm nay 2/8: CHÍNH ẤN xuất hiện, CÁT THẦN chở che, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ầm ầm, tài lộc tá lả, nhân duyên hài hòa - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh mang đến cho những chú Gà cảm giác vô cùng dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Ngày có quý nhân Lục Hợp soi bóng, người tuổi Ngọ vui mừng khi các mối quan hệ xã giao đang rất tốt đẹp, không những vậy chuyện tình cảm của bạn ngày càng trở nên hài hòa, khăng khít hơn. Hãy cố gắng giao tiếp thoải mái và dí dỏm khi ở bên cạnh người ấy để những gì đọng lại trong trí nhớ của đối phương là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ở bên bạn. 

Nếu có bất cứ lo lắng nào về tài chính trong ngày này thì những chú Ngựa có thể thoải mái gác nỗi lo lại khi có sự xuất hiện của Thiên Tài. Dường như những cố gắng trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng bằng những tin vui tới tấp khi việc kinh doanh vượng phát, có người còn được thưởng nóng hay thu nhập ngoài lề tăng tiến nữa đấy.

Vận trình tình cảm hào phóng hài hòa. Con giáp này tính tình ngay thẳng, lại rộng rãi và bao dung nên rất được lòng những người xung quanh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan mà bỏ qua cảm xúc của người kia.

Qua đêm nay 2/8: CHÍNH ẤN xuất hiện, CÁT THẦN chở che, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ầm ầm, tài lộc tá lả, nhân duyên hài hòa - Ảnh 3
Vận trình tình cảm hào phóng hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/8: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này họa rơi xuống đầu, xui xẻo bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở

Cuối ngày mai 3/8: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này họa rơi xuống đầu, xui xẻo bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở

Cuối ngày mai, 3 con giáp này cẩn thận họa rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy, vận trình kém hanh thông, tình duyên có phần bất ổn.

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