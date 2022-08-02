Cuối ngày mai 3/8: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này họa rơi xuống đầu, xui xẻo bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở

Mùi Tuất Tương Phá là điềm báo tử vi có kẻ gây trở ngại trong công việc ngày mai của người tuổi Tuất. Bản mệnh nên đặc biệt cẩn trọng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều nỗi lao đao, chịu nhiều oan ức.

Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Ngũ hành tương khắc cho thấy dấu hiệu có nhiều điểm bất ổn trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Xung đột gay gắt kéo dài khiến mối quan hệ của hai người càng thêm căng thẳng.

Có những việc dù không phải do bản thân gây ra nhưng bạn vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm. Dù rất ấm ức nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận, đây chính là bài học để cho bản mệnh sáng suốt hơn trong những tình huống tương tự.

Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mùi đây không phải là ngày thích hợp cho việc đưa ra những cam kết, giao kèo quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là xem xét lại các giấy tờ văn bản mà bạn chuẩn bị ký đấy.



Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề do điều kiện thời tiết thay đổi, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên giữ thái độ bình tĩnh đừng suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng những điều sai thực tế và làm cho bạn sống bấp bênh, thiếu an toàn.

Vận trình tình cảm không được như ý. Hỏa khắc Kim cho biết con giáp này có thể sẽ gánh chịu không ít nỗi buồn trong tình cảm. Bản mệnh vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc nên dễ làm đối phương hiểu lầm.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra gặp nhiều trở ngại. Tác động của cục diện Thân Hợi tương hại khiến công việc của người tuổi này gặp hết khó khăn này tới khó khăn khác. Bản mệnh cần phải tránh chuyện bao đồng để không bị khiển trách hay phê bình.

Vận trình tài lộc kém sắc. Bản mệnh thiếu khả năng quản lý tài chính thông minh, có lẽ vì vậy mà sẽ gặp không ít rắc rối trong thời gian này.

Thương Quan điềm báo có những hận thù tức giận đang dấy lên trong lòng con giáp tuổi Hợi. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy cảm ơn cuộc sống vì mỗi ngày bạn đều được hít khí trời, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, thoải mái và thoát ra khỏi những hỗn loạn của đời sống. Hãy tận hưởng khoảng lặng này, dù đôi khi nó khiến cho bạn thấy uể oải.

Thương Quan điềm báo có những hận thù tức giận đang dấy lên trong lòng con giáp tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo