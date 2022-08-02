Đúng giờ Tý hôm nay 2/8: TOP 3 con giáp vận trình nhiều may mắn, tiền tài vô như nước, cơ hội thăng quan tiến chức trong tay, công danh chạm đỉnh, đào hoa nở rộ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Ba 02/08/2022 này, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ngũ hành tương sinh giúp gia đạo của bạn êm ấm, các thành viên có sự gắn kết. Bối cảnh dịch bệnh khiến mọi người có thêm thời gian ở nhà, nhờ vậy mối quan hệ gia đình được cải thiện đáng kể, không khí luôn ấm áp, ngập tràn tiếng cười.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi trong hôm nay cực vượng duyên. Các mối quan hệ với người xung quanh diễn ra hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Nhờ vậy, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hiệu suất được đảm bảo.

Thứ 3 này những chú Dê còn được Thực Thần che chở nên tài khí dồi dào, sung túc. Bạn không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Thứ 3 này những chú Dê còn được Thực Thần che chở nên tài khí dồi dào, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần mang tới cho người tuổi Dậu những cơ hội cải thiện thu nhập. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc, những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Dậu trở nên nổi bật, tài hoa khiến người khác khâm phục. Nhờ tài ăn nói khéo léo cũng như vốn hiểu biết mà bạn dễ dàng gây được thiện cảm trong tập thể, nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp cũng như lãnh đạo.

Kim – Thủy tương sinh giúp tình yêu của bạn khá thuận lợi, có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ cần ra mắt gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này thật sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Thực Thần mang tới cho người tuổi Dậu những cơ hội cải thiện thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

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