Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 07:21

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02p trưa nay, 3 con giáp này thay thời đổi vận, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Ba 02/08/2022 là ngày mà Tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Không những thế quan hệ với đồng nghiệp, người thân, bạn bè khá hài hòa, tốt đẹp, gia đạo an yên. Đây là những nguồn động lực lớn lao để bản mệnh tự tin và nhiệt huyết theo đuổi những mục tiêu bản thân đã đặt ra.

Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi thứ 3 này của người tuổi Dần che chở cho vận trình của bản mệnh nhiều điều may mắn. Công việc, sự nghiệp thuận lợi, nếu có khó khăn gì sẽ có quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ, không còn phải bận tâm quá nhiều.

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Dần cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. 

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Dần nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lục Hợp quý nhân che chở cho người tuổi Thìn thêm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong ngày này. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Thủy sinh Mộc giúp tuổi Thìn có một ngày khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi. Bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh, sẻ chia bên bạn bất cứ lúc nào.

Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Thủy sinh Mộc giúp tuổi Thìn có một ngày khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/8 ): THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, bản mệnh sung sướng hết phần thiên hạ, tình duyên cũng cực vượng sắc

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/8 ): THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, bản mệnh sung sướng hết phần thiên hạ, tình duyên cũng cực vượng sắc

Tử vi dự đoán 2 ngày giữa tuần sắp tới, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, bản mệnh sung sướng hơn người, tình duyên vượng sắc.

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