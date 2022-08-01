Qua đêm nay 1/8: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, vàng bạc tới tay, tài lộc tá lả, tiền tài chất như núi, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, giàu lên trông thấy

Hôm nay quý nhân giúp bạn có thần hy sinh và sức lao động, tính cách chính trực, ghét sự hiểm ác. Nếu bạn không có lý tưởng làm việc mà cứ phấn đấu mù quáng, cứ để mình trôi theo dòng nước thì e là ham thích công việc sẽ không được dài lâu. Chịu khó chịu khổ, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc thực sự.

Vận trình tình cảm ngọt ngào tươi đẹp. Người tuổi Dậu dù bận rộn đến mấy cũng không quên dành đủ sự quan tâm, nuông chiều cho nửa kia. Hạnh phúc dâng trào đem lại nhiều cảm xúc tích cực cho những người trong cuộc.

Tuổi Dậu là người yêu tiền bạc, coi trọng uy tín trong tiền bạc nên họ sẽ không bao giờ lãng phí sức lao động ngày hôm nay. May mắn, phúc lộc sẽ tự tìm đến bạn. Nhưng nhớ rằng dù bạn ghét sự giả dối xấu xa, dù bạn có khinh rẻ phong cách ăn không ngồi rồi của ai đó thì cũng đừng quá nghiêm khắc với họ.

Tuổi Dậu là người yêu tiền bạc, coi trọng uy tín trong tiền bạc nên họ sẽ không bao giờ lãng phí sức lao động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm khởi sắc đào hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, người độc thân mau chóng tìm gặp được người thương mình thật lòng. Bản mệnh đã có thể an tâm xếp gọn những nỗi buồn trong quá khứ vào một góc và đón nhận hạnh phúc mới.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Công việc trôi chảy không có nghĩa là bản mệnh được phép làm việc chủ quan, dựa dẫm vào vận may. Mọi thứ luôn tiềm ẩn rủi ro và tai họa bất ngờ nên đừng để mình phải rơi vào tình trạng đó.

Tử vi thứ Hai cho thấy, người tuổi Tỵ công danh phát đạt, tiền bạc hanh thông. Bước qua khó khăn, bản mệnh rất nhanh đã lấy lại cân bằng và bắt đầu có những bước tiến mới. Con giáp gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tử vi thứ Hai cho thấy, người tuổi Tỵ công danh phát đạt, tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi được cục diện tam hội nâng đỡ nên vận trình rất tốt đẹp. Cái bản tính thật thà, tốt bụng con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bản mệnh nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác vì luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Người tuổi này phát huy được khả năng sáng tạo, sự siêng năng và kiên trì của mình. Các kế hoạch bắt đầu được tăng tốc về đích và mang về những thành tựu nổi bật, không uổng công nỗ lực bấy lâu của tuổi Tuất.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh chóng nhờ thu nhập rủng rỉnh, lại có thêm các khoản thu phụ.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo