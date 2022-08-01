Cuối ngày mai 2/8: 3 con giáp cẩn thận nhìn trước ngó sau khi ra đường kẻo tiền của không cánh mà bay, xui rủi bám lấy, làm gì cũng khó khăn trắc trở, đường tình trên bờ rạn nứt

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào Thứ Ba 02/08/2022 này, Tuổi Hợi nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày mai.

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do đôi bên có ý kiến bất đồng. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện, đừng nên cố gắng kéo dài kẻo dễ lỡ lời tổn thương đối phương. Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần phân biệt được ai là người xứng đáng với sự giúp đỡ của mình và ai là người mà mình nên tránh xa.

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do đôi bên có ý kiến bất đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cục diện xấu trong tử vi ngày 02/08/2022 khiến Tuổi Tý phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày mai. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Thứ Ba này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm phát triển không được lý tưởng. Bản mệnh không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, cho dù đối phương có tích cực theo đuổi thế nào đi nữa.

Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm phát triển không được lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện Tự Hình. Bạn không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ hành động một cách nông nổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối.

Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen vô thưởng vô phạt.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo