Cuối ngày hôm nay 3/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông

Hôm nay cục diện Mùi Sửu Tương Xung phủ một màu ảm đạm lên vận trình tình cảm của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Đôi lứa bên nhau ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề, không được hòa hợp như xưa, nhiều chuyện nảy sinh bởi những hiểu lầm liên miên.

Thiên Quan giáng họa càng khiến vận trình của người tuổi Sửu thêm phần xám xịt khi cũng bởi tình cảm không như ý nên bản mệnh không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết.

Người đã có gia đình có thể đứng trước một vài nguy cơ rạn nứt hạnh phúc gia đình. Những lời hứa trao đi rồi lại thất hứa, chẳng còn những hành động yêu thương, sau nhiều lần mong chờ và thất vọng, tình yêu có thể bị mài mòn, phai phôi.

Thiên Quan giáng họa càng khiến vận trình của người tuổi Sửu thêm phần xám xịt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Mùi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Bạn cần cẩn thận hơn trong việc kết giao với người khác, đồng thời nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy kẻ xấu bày ra.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Mùi muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động, người tuổi Mão dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường và tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào của những đồng nghiệp xấu.

Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi, những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng tự cô lập bản thân với tập thể.

Trong ngày hôm nay, Thủy Thổ xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của con giáp này gặp đôi chút rắc rối. Bản mệnh quá chán với việc cứ phải hết lần này tới lần khác đi giải thích hiểu lầm, mặc dù những hiểu lầm đó là do đối phương tự suy diễn mà ra.

Thủy Thổ xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của con giáp này gặp đôi chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo