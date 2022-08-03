Đúng khuya nay 3/8: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, lộc lá tá lả, bản mệnh tắm trong biển vàng, rung đùi đến tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng khuya nay 3/8, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn vàng bạc thần tài ban, lộc lá đầy nhà, của cải phủ phê, nửa đời sau sống trong nhung lụa phú quý.
- Đúng giờ Tý hôm nay 3/8: TOP 3 con giáp tài vận lên hương, lộc lá đầy nhà, bản mệnh 'ngồi không' cũng có tiền tiêu, vàng bạc rủng rỉnh, nhung lụa vinh hoa
- Đúng 12h trưa nay 3/8: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, có cơ hội gặp quý nhân, vận khí vây quanh, đào hoa vượng sắc
Tuổi Tý
Tiếp bước tử vi ngày 2/8/2022, ngày mới tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh vì thế nên buôn bán kinh doanh có lời, ít bị khách hàng bùng hàng, đơn đi đều đều. Những bạn đang có công việc ổn định nên an phận, đừng ham nhảy việc vì có người rủ rê, đang yên đang lành thì cứ làm tốt việc của mình là đủ.
Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém phần khi con giáp này có đồng ra đồng vào, đặc biệt những bạn làm công chức hoặc có công việc ổn định mà biết ngoại giao khéo léo thì tiền bạc cũng không thua kém ai.
Tình duyên, bạn có thể đến nơi mà hai người từng hẹn hò. Thăm lại chốn cũ có thể khiến mối quan hệ vốn bấp bênh này trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Tuổi Thìn
Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 3/8 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra như ý. Con giáp này làm kinh doanh sẽ có thể tìm thấy được đối tác làm ăn tiềm năng. Do đó, bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều bởi mọi chuyện đều được giúp đỡ khá nhiều trong thời gian sắp tới.
Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Người tuổi này gặp vận may trên đường tài vận do có Thực Thần nâng đỡ.
Tình cảm bình yên nhờ hai hành Thủy tương hòa. Vợ chồng yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, gia đình hạnh phúc ấm êm. Dường như những sóng gió ngoài kia đều dừng lại trước cánh cửa nhà, bản mệnh biết cách để cân bằng cuộc sống của mình.
Tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Tỵ Thân nhị hợp báo hiệu con giáp này sẽ có một ngày làm việc tương đối ổn định, thuận lợi mà không gặp trở ngày nào. Đồng thời, những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp bản mệnh được cân nhắc lên vị trí cao hơn.
Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Công việc chính “thuận buồm xuôi gió” giúp người tuổi này có được khoản thu nhập khấm khá, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.
Cục diện Thủy sinh Mộc đem lại tin vui cho đường tình cảm của con giáp này. Đàn bà đau thì đàn ông phải dỗ dành, đàn bà khổ thì đàn ông phải thương. Vợ chồng ở với nhau cả đời cố gắng bảo ban nhường nhịn nhau thì nay làm việc gì cũng thành, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo