Đúng 12h trưa mai 4/8: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, vận trình lên hương, phát tài phát lộc, đường tình thắm nở

Ngày mai Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Sửu có nhiều tài lộc trong ngày, có thể bạn cho rằng vận may từ trên trời rơi xuống nhưng thực tế đó là nhờ vào việc bạn từng giúp người khác trong thời gian trước đây mà bạn đã quên từ lâu. Cuộc sống là vậy, cho đi điều gì bạn sẽ nhận về tương ứng, cho dù đó là điều tốt hay điều xấu.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời điểm này rất tốt. Bạn luôn có ý thức cao trong việc phòng hơn chống, nhờ đó mà ngăn ngừa được kha khá bệnh trong thời điểm thời tiết đang thay đổi như hiện nay.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh có cơ hội gia tăng sự kết nối, mở rộng mối quan hệ với mọi người. Hãy trân trọng những mối nhân duyên đưa một người nào đó tới với ta, nếu có thể, hãy học hỏi từ chính cuộc sống và trải nghiệm của họ.

Ngày mai Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Sửu có nhiều tài lộc trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn vô cùng hanh thông. Con giáp này xử lý công việc dựa vào lí trí sáng suốt, cộng thêm với kinh nghiệm bản thân đúc kết được bấy lâu nay nên ít khi mắc sai lầm, được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những trọng trách quan trọng.

Ngày mai tuổi Thìn đừng ngại bày tỏ tình cảm với đối tượng bạn thầm thương trộm nhớ trong ngày Tam Hợp. Gia đình các cặp đôi cũng thuận hòa hơn nhờ thấu hiểu và biết lắng nghe nhau hơn.

Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Thìn, có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng,... Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh.

Vận trình của người tuổi Thìn vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai nhờ Chính Tài mà con giáp tuổi Mùi hạn chế chi tiêu, thậm chí được cho tiền, nhận quà trong ngày hôm nay. Nếu ai đó cho bạn dù là khoản tiền nhỏ thôi cũng phải trân trọng, nếu chê bai bạn sẽ mất lộc đấy.

Vận trình tài lộc của bản mệnh khá hanh thông thuận lợi. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính, con giáp này có thể yên tâm làm việc, không cần lo lắng. Chuyện chi tiêu hàng ngày cũng dư dả, thoải mái hơn, không phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều như trước.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe cùng mối quan hệ của mình. Có thể tăng sự gắn kết bằng việc tâm sự, chia sẻ với người mà bạn cảm thấy đáng tin.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe cùng mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo