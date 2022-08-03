Qua đêm nay 3/8, 3 con giáp 'nằm im' phước lành tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chỉ sợ tiêu xài không hết

Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khả quan. Tính tình ngay thẳng, chân thành và bao dung giúp bạn rất được lòng những người xung quanh. Điều này khiến cho bạn nhanh chóng tìm thấy được người bạn đời cho mình trong thời gian tới.

Tài lộc được Thiên Tài nâng đỡ nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bạn không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc, vận trình sự nghiệp khá thuận lợi. Bản thân có yêu cầu cao sẽ chủ động học hỏi các kiến ​​thức liên quan, lại chăm chỉ trong công việc nên thăng tiến rất nhanh.

Tài vận trình tài lộc hôm nay khá tốt, bạn sẽ linh hoạt hơn trong mọi việc. Đôi khi một chút thay đổi sẽ tăng thu nhập của bạn lên rất nhiều.

Tình cảm khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn. Nhưng trước khi quyết định việc quan trọng này, hãy gặp gỡ bạn bè thân của nhau trước. Dễ có cuộc hội ngộ với bạn bè cũ hoặc đồng nghiệp cũ, người thân ở xa trong ngày này.

Tình cảm khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 3/8 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đôi lúc, khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong công việc nhưng chỉ cần không cho phép bản thân đầu hàng thì thách thức nào con giáp này cũng có thể vượt qua được.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vững mạnh. Người tuổi này có thể an tâm về đường tài lộc của mình do có Thực Thần che chở.

Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy nên ai không tốt thì không nên tiếc, cứ thẳng tay loại họ khỏi danh sách bạn bè. Con giáp may mắn này hay được mọi người quý mến vì tính cách hiền lành, được việc, sống biết điều. Con cháu cũng được hưởng lộc ké nhờ đức tính tốt của bạn.

Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo