Qua đêm nay 3/8, 3 con giáp 'nằm im' phước lành tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 13:56

Qua đêm nay, 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm vượng.

Tuổi Hợi

Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Tài lộc được Thiên Tài nâng đỡ nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bạn không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khả quan. Tính tình ngay thẳng, chân thành và bao dung giúp bạn rất được lòng những người xung quanh. Điều này khiến cho bạn nhanh chóng tìm thấy được người bạn đời cho mình trong thời gian tới. 

Qua đêm nay 3/8, 3 con giáp 'nằm im' phước lành tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc, vận trình sự nghiệp khá thuận lợi. Bản thân có yêu cầu cao sẽ chủ động học hỏi các kiến ​​thức liên quan, lại chăm chỉ trong công việc nên thăng tiến rất nhanh.

Tài vận trình tài lộc hôm nay khá tốt, bạn sẽ linh hoạt hơn trong mọi việc. Đôi khi một chút thay đổi sẽ tăng thu nhập của bạn lên rất nhiều.

Tình cảm khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn. Nhưng trước khi quyết định việc quan trọng này, hãy gặp gỡ bạn bè thân của nhau trước. Dễ có cuộc hội ngộ với bạn bè cũ hoặc đồng nghiệp cũ, người thân ở xa trong ngày này.

Qua đêm nay 3/8, 3 con giáp 'nằm im' phước lành tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Tình cảm khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 3/8 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đôi lúc, khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong công việc nhưng chỉ cần không cho phép bản thân đầu hàng thì thách thức nào con giáp này cũng có thể vượt qua được. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vững mạnh. Người tuổi này có thể an tâm về đường tài lộc của mình do có Thực Thần che chở. 

Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy nên ai không tốt thì không nên tiếc, cứ thẳng tay loại họ khỏi danh sách bạn bè. Con giáp may mắn này hay được mọi người quý mến vì tính cách hiền lành, được việc, sống biết điều. Con cháu cũng được hưởng lộc ké nhờ đức tính tốt của bạn.

Qua đêm nay 3/8, 3 con giáp 'nằm im' phước lành tự đến, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai 3/8, TOP 3 con giáp được CHÍNH QUAN trợ lực, may mắn hanh thông, tài lộc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', thu nhập khấm khá, nhân duyên hài hòa

Đúng ngày mai 3/8, TOP 3 con giáp được CHÍNH QUAN trợ lực, may mắn hanh thông, tài lộc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', thu nhập khấm khá, nhân duyên hài hòa

Đúng ngày mai 3/8, 3 con giáp này chính quan trợ lực, may mắn hanh thông, tài lộc dồi dào, thu nhập khả quan, nhân duyên thêm gắn kết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 21 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng