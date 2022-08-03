Đúng ngày mai 3/8, TOP 3 con giáp được CHÍNH QUAN trợ lực, may mắn hanh thông, tài lộc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', thu nhập khấm khá, nhân duyên hài hòa

Mặt sự nghiệp của Mão may mắn được Chính Quan trợ lực nên những bạn đang muốn nhảy việc, xin thăng chức hoặc thi công chức sẽ gặp nhiều may mắn. Điều này không tự nhiên có được mà tất cả là nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của bản mệnh.

Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thủy Mộc tương sinh. Đừng vì bị chê bai mà ép bản thân phải thay đổi, hãy cứ là chính mình người phù hợp sẽ đến với bạn. Một số người có lịch hẹn với người khác trong hôm nay, buổi hẹn diễn ra rất vui vẻ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Công việc chính “thuận buồm xuôi gió” giúp người tuổi này có được khoản thu nhập khấm khá, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tốt đẹp vượt ngoài mong đợi. Sự thông minh, lanh lợi giúp con giáp này làm việc gì cũng có thể dễ dàng đạt được thành công. Bên cạnh đó, nhờ có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết, bản mệnh có thể rút ngắn được khoảng cách để chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Người tuổi này mau chóng làm đầy túi tiền của mình do có Thiên Tài soi đường dẫn lối.

Tình cảm đi lên nhờ Kim sinh Thủy. Bạn và người ấy hay chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ vậy mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Những bạn đang mong chờ đám cưới, thoát ế thì sẽ được toại nguyện trong thời gian tới.

Tình cảm đi lên nhờ Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông. Cách sắp xếp công việc hợp lý cùng với khả năng tính toán tốt giúp con giáp này giải quyết tốt mọi vấn đề trong công việc. Tuy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nhưng đừng vì thế mà vội ngủ quên trên chiến thắng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Sự nâng đỡ của Chính Tài giúp đường tài vận của người tuổi này tốt đẹp, vững vàng.

Tình duyên, thỉnh thoảng bạn đi làm về và mang cho đối phương một bữa ăn ngon. Điều này sẽ khiến người ấy cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Tình duyên, thỉnh thoảng bạn đi làm về và mang cho đối phương một bữa ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo