Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp chỉ việc ngồi đếm tiền, tài lộc rủng rinh, đại cát đại lợi, sớm điểm mặt gọi tên trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 09:41

Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8, 3 con giáp này chỉ việc ngồi đếm việc, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ mua nhà sắm xe.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, người tuổi Tý có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình ngày mai có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Chuột đã lên kế hoạch trước cho mình.

Tý sẽ gặp được cát thần giúp cho vững vàng, yên tâm làm việc, nhờ thế mà thành quả đạt được cũng tốt hơn. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ tốt trong ngày để tiến hành những việc đã dự định. Hãy mạnh dạn, quyết đoán để bản thân không phải đi sau người khác.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp chỉ việc ngồi đếm tiền, tài lộc rủng rinh, đại cát đại lợi, sớm điểm mặt gọi tên trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự tập trung cao độ, bản mệnh đặt nhiều kì vọng và công sức vào trong dự án này. Nhờ tinh thần làm việc hăng say, người tuổi Mùi tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Vận tài lộc cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.'

Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi, có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng,... Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh.

Ngũ hành tương sinh khuyên bản mệnh nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn nhật ký, đến khi nào bạn cảm thấy buồn hay chán nản, đọc lại những mẩu tin vui vui đó sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn...

Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp chỉ việc ngồi đếm tiền, tài lộc rủng rinh, đại cát đại lợi, sớm điểm mặt gọi tên trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Người làm ăn kinh doanh thì có lộc buôn bán, được khách hàng tin tưởng, nhận được hoa hồng, lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng có điềm cho người khác giới vay mượn tiền, hoặc có người lạ tiếp cận bạn nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt mất tiền oan.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp chỉ việc ngồi đếm tiền, tài lộc rủng rinh, đại cát đại lợi, sớm điểm mặt gọi tên trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 4/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này vượt qua khó khăn, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình khởi sắc

Đúng giờ Tý ngày mai 4/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này vượt qua khó khăn, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình khởi sắc

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 4/8, khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn tìm tới, vận trình khởi sắc, thu nhập khả quan.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 34 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng