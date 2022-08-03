Thần đồng tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai 4/8: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp chỉ việc ngồi đếm tiền, tài lộc rủng rinh, đại cát đại lợi, sớm điểm mặt gọi tên trong danh sách đại gia

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, người tuổi Tý có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình ngày mai có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Chuột đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Tý sẽ gặp được cát thần giúp cho vững vàng, yên tâm làm việc, nhờ thế mà thành quả đạt được cũng tốt hơn. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ tốt trong ngày để tiến hành những việc đã dự định. Hãy mạnh dạn, quyết đoán để bản thân không phải đi sau người khác.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự tập trung cao độ, bản mệnh đặt nhiều kì vọng và công sức vào trong dự án này. Nhờ tinh thần làm việc hăng say, người tuổi Mùi tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Vận tài lộc cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.'

Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi, có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng,... Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh.

Ngũ hành tương sinh khuyên bản mệnh nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn nhật ký, đến khi nào bạn cảm thấy buồn hay chán nản, đọc lại những mẩu tin vui vui đó sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn...

Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Người làm ăn kinh doanh thì có lộc buôn bán, được khách hàng tin tưởng, nhận được hoa hồng, lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng có điềm cho người khác giới vay mượn tiền, hoặc có người lạ tiếp cận bạn nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt mất tiền oan.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo