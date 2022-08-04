Bước qua ngày hôm nay 4/8: TOP 3 con giáp lộc kinh doanh vô ầm ầm, mua may bán đắt, tài khoản tăng cấp số nhân, cuối năm của cải chất đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tiếp nối tử vi ngày 4/8/2022, nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần được quý nhân nâng đỡ, vận tài lộc hanh thông, thuận lợi đến bất ngờ. Bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định, thêm với việc tài quản lý tiền bạc, vun vén cuộc sống. Con giáp này có được khoản tiết kiệm cho những kế hoạch, dự định đang ấp ủ thực hiện trong tương lai.

Ngày mai bạn cố gắng nhiều hơn trong công việc, bạn chứng minh bằng kết quả, thành quả bạn đạt được trong ngày khiến cho lãnh đạo rất hài lòng. Chăm chỉ làm việc, tập trung tối đa, bạn mong muốn mình có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công việc. Cơ hội thăng tiến thời gian sắp tới là khả quan.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình ngày mai có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Rồng đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn hiểu rằng tình thân là điều quý giá nhất trên đời, và tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Người tuổi Thìn có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình ngày mai có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.