Khuya hôm nay 4/8: Cổng trời mở ra, tài lộc ban phát cho 3 con giáp này, của cải đuề huề, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài tiêu xài không hết, nửa đời sau chỉ toàn nhung lụa vinh hoa

Tử vi ngày 4/8/2022 của 12 con giáp, Tam Hội khuyến khích bạn hãy tích cực kết nối với những người có cùng sở thích, bạn sẽ nhanh chóng tìm được những người bạn mới có cùng chí hướng hay thậm chí mở ra cơ hội để tìm một công việc tốt hơn.

Chính Quan giúp tuổi Hợi cảm thấy an ổn hơn với những thứ mình đã có. Lúc này là thời điểm phù hợp để bạn nhìn lại về những thành tựu mình đã đạt được trong hơn nửa năm qua, cũng như chuẩn bị lên kế hoạch cho các bước tiếp theo để hoàn thành chặng đường của năm 2022.

Chính Quan giúp tuổi Hợi cảm thấy an ổn hơn với những thứ mình đã có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Năm 04/08/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mùisẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mùi nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Mùi sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Mùi cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi vui, đẹp đẽ. Mối quan hệ giữa bạn và đối phương hòa hợp, êm ấm do gặp Thổ sinh Kim. Đồng thời, sự quan tâm mà bạn dành cho nửa kia là thứ để người ấy không nỡ làm điều gì có lỗi với bạn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp hỗ trợ để tuổi Dậu hôm nay có thể bộc lộ ra sự lôi cuốn, đáng yêu, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi bạn. Hãy cho họ thấy bạn có thể gây được ấn tượng thế nào nhé, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thổ lộ bất ngờ.



Thực Thần mang lại tinh thần lạc quan cho tuổi Dậu. Bạn cũng được chỉ dẫn tận tình để thoát khỏi khó khăn. Nếu bạn không biết nên bắt đầu từ đâu thì cách tốt nhất chính là tìm đến sự trợ giúp của những đồng nghiệp thân thiết hoặc người thân, họ có thể sẽ mở ra một số cánh cửa mới hoặc đưa ra những lời khuyên đúng đắn dành cho bạn.



Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Bạn và người ấy giờ đây có thể tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian dài sóng gió. Người độc thân nhận được lời tỏ tình từ người khác phái thông qua lời giới thiệu từ bạn bè, đồng nghiệp.

Thực Thần mang lại tinh thần lạc quan cho tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo