Cuối ngày hôm nay 4/8: LỤC XUNG tác động, 3 con giáp này xui rủi bám lấy, họa từ đâu rơi xuống đầu, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, làm việc gì cũng khó khăn

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Năm 04/08/2022 này cho thấy, Tuổi Mùi cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Tỷ Kiên chỉ ra rằng một nhân vật nào đó đang âm thầm gây kích động trong nhóm của tuổi Mùi, thậm chí họ sẽ rất vui khi tạo ra làn sóng trong nhóm. Hãy tỉnh táo để không bị lợi dụng và gây tổn hại đến tình bạn giữa mọi người nhé.

Ảnh hưởng của Lục Xung dự báo con giáp tuổi Mùi có đôi sẽ có những yêu cầu khắt khe đối với một nửa của mình, bạn soi vào yếu điểm của đối phương. Chính điều này sẽ trở thành vật cản tình cảm và cuộc cãi vã sẽ leo thang.

Tỷ Kiên chỉ ra rằng một nhân vật nào đó đang âm thầm gây kích động trong nhóm của tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Thìn diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Con giáp này có thể gặp phiền phức, rắc rối trong lúc làm việc do có cục diện Tương Xung tác động. Bên cạnh đó, sự kiêu ngạo quá mức còn khiến cho bản mệnh nảy sinh tranh chấp với đồng nghiệp xung quanh.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn cũng không tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất nên cẩn thận kẻo mắc cái bẫy mà Hình hại đặc quyền đang bủa vây. Bạn cũng đừng vì lòng tham mà luồn cúi vì cuối cùng những thứ bạn có rất ngắn hạn, sau đó nó đẩy bạn vào vòng lao lý lúc nào không hay.

Hãy nhìn nhận mặt tích cực của Kiếp Tài xem sao con giáp tuổi Tuất nhé. Bạn cũng sẽ nhận thức được các mối quan hệ độc hại đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mình và sớm tìm cách loại bỏ họ trong vòng tròn bạn bè chẳng hạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu kém sắc. Người độc thân dường như mất hết hy vọng vào tình yêu do chịu sự tác động của Kim khắc Mộc.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo