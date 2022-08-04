Đúng giờ Tý hôm nay 4/8: CÁT TINH chiếu mệnh 3 con giáp này, vận trình lên hương, tài lộc đỏ thắm, mở cửa đón THẦN TÀI, của cải đầy nhà, bản mệnh mau chóng giàu sang, đại gia là đây

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 04/08/2022, Tuổi Sửuđược quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Tam Hợp xuất hiện cũng là lúc mà ở khía cạnh tình cảm, tuổi Sửu cần phải chủ động hơn. Việc lập kế hoạch cho một cuộc hẹn đầy bất ngờ sẽ gây được ấn tượng mạnh với người ấy.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tam Hợp xuất hiện cũng là lúc mà ở khía cạnh tình cảm, tuổi Sửu cần phải chủ động hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 4/8 diễn ra không có gì khó khăn, vất vả. Cách làm việc độc lập, tự chủ của con giáp này được cấp trên đánh giá rất cao. Đồng thời, bản mệnh còn giỏi tạo dựng các mối quan hệ xã giao, do đó luôn nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ mọi người.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Thực Thần trợ mệnh giúp người tuổi này kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong khoảng thời gian này.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Dần không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Dần cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ, dễ dàng. Con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc do có Chính Quan nâng đỡ. Ngoài ra, đây còn là thời gian thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực của mình, từ đó có thể nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Nguồn thu nhập của người tuổi này tăng nhanh chóng mặt nhờ biết cách nắm bắt tốt những cơ hội làm ăn ngay trước mắt.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Hợi nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ, dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo