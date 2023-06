Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7): 3 con giáp này may mắn chồng chất may mắn, cứ ra cửa là tài lộc vây quanh, tiền vào như nước, một bước lên tiên, dễ dàng xây cơ ngơi trăm tỷ

Tuổi Hợi

Tử vi đúng tuần mới (4/7 - 10/7), người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Suốt thời gian qua, bản mệnh cũng âm thầm nỗ lực, làm việc chăm chỉ nên giờ là lúc để hưởng quả ngọt. Con giáp này liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp, chỉ lo chuẩn bị tâm thế để hốt bạc về đầy túi. Bên cạnh đó, Hợi vốn sở hữu phúc khí tốt lành nên Thần May Mắn sẽ gõ cửa không thôi, tuổi Hợi chào đón vận may khắp nơi, mọi việc đều suôn sẻ, dễ dàng.

Con giáp được thần may mắn hiển linh phù trợ tốt nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Dậu không ít trong tử vi tuần mới (4/7 - 10/7) này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Dậu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Con giáp này càng lúc càng ghi được thành tích lớn. Vì sự khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt nên mọi việc cũng đi đúng theo dự đoán khiến bạn rất hài lòng.