Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7): 3 con giáp này may mắn chồng chất may mắn, cứ ra cửa là tài lộc vây quanh, tiền vào như nước, một bước lên tiên, dễ dàng xây cơ ngơi trăm tỷ

Xem tử vi tuần mới, gặp lục hợp, tam hợp chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn không thôi. Nắm bắt cơ hội là trúng lớn, đổi đời.
- Đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022), thần tài điểm danh, 3 con giáp dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng kiếm được bộn tiền, đầu tư là trúng lớn, một bước lên tiên
- Đúng 7 giờ sáng thứ Hai, 04/07/2022: thời vận lên hương, 3 con giáp có cuộc sống ngày càng dư dả, ước gì được nấy, tài lộc hanh thông, vận trình ngày càng may mắn
Tuổi Hợi
Tử vi đúng tuần mới (4/7 - 10/7), người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Suốt thời gian qua, bản mệnh cũng âm thầm nỗ lực, làm việc chăm chỉ nên giờ là lúc để hưởng quả ngọt. Con giáp này liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp, chỉ lo chuẩn bị tâm thế để hốt bạc về đầy túi. Bên cạnh đó, Hợi vốn sở hữu phúc khí tốt lành nên Thần May Mắn sẽ gõ cửa không thôi, tuổi Hợi chào đón vận may khắp nơi, mọi việc đều suôn sẻ, dễ dàng.
Tuổi Dậu
Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Dậu không ít trong tử vi tuần mới (4/7 - 10/7) này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Dậu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Con giáp này càng lúc càng ghi được thành tích lớn. Vì sự khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt nên mọi việc cũng đi đúng theo dự đoán khiến bạn rất hài lòng.
Tuổi Tuất
Là con giáp phát tài đúng tuần mới (4/7 - 10/7), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong công việc. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, bạn sẽ được nhân đôi may mắn.
Trong tuần có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng.
Đây là phần thưởng xứng đáng với bạn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm